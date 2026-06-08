Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc thọ người cao tuổi

Ngày 8-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Tại phường Bình Tây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Trai, sinh năm 1936. Cụ Nguyễn Thị Trai là đảng viên 65 tuổi Đảng, là hội viên Hội Người cao tuổi phường.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Trai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đến thăm, chúc thọ cụ ông Phương Văn Tong, sinh năm 1936. Cụ Phương Văn Tong có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm bánh truyền thống tại địa phương; góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, chế độ sinh hoạt hàng ngày của các cụ. Đồng chí nhấn mạnh, người cao tuổi là vốn quý của gia đình và xã hội; là chỗ dựa tinh thần quan trọng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố. Việc tổ chức thăm hỏi, chúc thọ người cao tuổi là nét đẹp truyền thống, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đối với lớp người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của cụ Nguyễn Thị Trai và cụ Phương Văn Tong trong quá trình công tác, lao động, cũng như trong việc giáo dục, nuôi dạy con cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng và phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc thọ cụ Phương Văn Tong. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo phường Bình Tây chúc thọ cụ Nguyễn Thị Trai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân dịp Ngày Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ bên con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

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THU HƯỜNG