Cơ quan khí tượng lý giải đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6

Dù đã bước vào cao điểm mùa hè, một đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều tối 8-6. Cơ quan khí tượng cho biết hiện tượng này không hiếm, nhưng ngày càng ít xuất hiện do tác động của biến đổi khí hậu.

Thời tiết Hà Nội sáng 8-6, dấu hiệu sắp có không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Trưa 8-6, các chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh xuất hiện trong tháng 6 không phải hiện tượng hiếm gặp, dù tần suất đã giảm rõ rệt trong những thập niên gần đây.

Thống kê của Trung tâm này cho thấy, trong giai đoạn 1979-2025, nước ta có 25 đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng 6, bình quân gần 2 năm xuất hiện 1 đợt.

Riêng giai đoạn 1991-2025, số đợt không khí lạnh trong tháng 6 chỉ còn 7 đợt, tương đương bình quân khoảng 5 năm mới xuất hiện 1 đợt.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, phần lớn các đợt không khí lạnh tháng 6 xuất hiện trước năm 1991. Từ năm 1991 đến nay, tần suất ngày càng thưa dần. Đặc biệt, giai đoạn 2014-2025 không ghi nhận đợt không khí lạnh tháng 6 nào.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, xu thế nhiệt độ toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến các đợt không khí lạnh cuối mùa xuất hiện ít hơn.

Đợt không khí lạnh lần này kết hợp với hội tụ gió trên cao ở mực 5.000m sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc bộ từ chiều tối 8-6 đến ngày 9-6.

Theo đó, khu vực Tây Bắc bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Do ảnh hưởng của mưa và không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất tại Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trong ngày 9-6 dự kiến giảm khoảng 5-7 độ C so với trước đó, phổ biến dưới 31 độ C. Từ đêm 8-6, thời tiết chuyển mát. Đối với khu vực miền Trung, nắng nóng sẽ thu hẹp dần từ ngày 9-6 và đến 10-6, đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tháng 5 đến nay cơ bản chấm dứt.

PHÚC VĂN