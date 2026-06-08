Xã hội

Vĩnh Long: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 1 người tử vong

SGGPO

Chiều 8-6, ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Bình Đại 1 vào sáng cùng ngày, làm 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy không để cháy lan
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy không để cháy lan

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8-6, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà của ông Tr.N.L. (sinh năm 1944) trên quốc lộ 57B. Thời điểm xảy ra cháy, ông L. bị tai biến, đang ở trong nhà.

Căn nhà được sử dụng vừa để ở, vừa kinh doanh văn phòng phẩm và dịch vụ photocopy, bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

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Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, ông Tr.N.L. được phát hiện đã tử vong.

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TÍN HUY

Từ khóa

UBND xã Bình Đại Quốc lộ 57B Dễ bắt lửa Bình Đại Cụ ông Photocopy Văn phòng phẩm Nặng về Nhà liền kề Phóng hỏa

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