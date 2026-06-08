Tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Khoảng 4 giờ 49 phút ngày 8-6, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Bãi Vọt (qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải, khiến 3 người thương vong.

Video: Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 29H do anh N.V.H. (trú TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên đoạn cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt theo hướng Nam - Bắc, đã xảy ra va chạm vào đuôi ô tô tải mang BKS 38C, do anh N.H.Q. (trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau va chạm mạnh, phần đầu cabin ô tô tải 29H bẹp dúm hoàn toàn. Trên xe có 3 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, riêng anh H. bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Khi tiếp cận hiện trường, các tổ công tác đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn cứu hộ, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá phần cabin bị biến dạng, đưa người mắc kẹt ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Đồng thời, đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng và lực lượng y tế thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG - VĂN ĐỨC