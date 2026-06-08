Đổi mới mạnh mẽ để Hội Nông dân Việt Nam thật sự là chỗ dựa của người nông dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo đại hội, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo nhất, có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, nông dân nước ta luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, là lực lượng chiến lược làm ra lương thực, nông sản hàng hóa, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và là nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, là chiến lược quan trọng để phát triển bền vững đất nước, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đại hội lần này không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường vừa qua mà quan trọng hơn là xác định tầm nhìn, định hướng đổi mới, đột phá thực chất để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng thành sự giàu có, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của mỗi miền quê và của mỗi gia đình nông dân Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam phải thật sự là chỗ dựa tin cậy của người nông dân; là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng... Giai cấp nông dân đã thể hiện rõ vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn nhất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Vai trò trung tâm, nòng cốt của hội được thể hiện qua việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, xanh, hữu cơ, công nghệ cao; các mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người nông dân.

Thông qua các hoạt động đối thoại, diễn đàn thường niên giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân, giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nông dân, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo đại hội, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng chỉ rõ một số hạn chế như chất lượng hoạt động của hội chưa đồng đều; việc nắm bắt khó khăn, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân ở một số nơi chưa kịp thời; hiệu quả giám sát, phản biện xã hội chưa cao; phương thức sản xuất còn manh mún, tính liên kết chưa cao; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số còn chậm; tình trạng được mùa mất giá, ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn vẫn diễn biến phức tạp.

Trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, thống nhất, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng mô hình tổ chức mở, linh hoạt, năng động, phù hợp thực tiễn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số và kiên quyết chống bệnh quan liêu, hình thức, thành tích trong hoạt động. Các cấp hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong mọi hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến; làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, liên kết với chế biến và thị trường...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ, vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, giữ vững an ninh trật tự để người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên...

Lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Hội Nông dân TPHCM tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội Nông dân các cấp cần phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

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VĂN PHÚC