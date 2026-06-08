Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Chiều 8-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông.

Video Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Tại phường An Đông, đoàn đến thăm, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội (sinh năm 1936). Mẹ Tuội có chồng là liệt sĩ Đào Văn Bạch và con là liệt sĩ Đào Văn Giêng - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tuội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Võ Thị Tuội đối với Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí chúc Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

CẨM TUYẾT