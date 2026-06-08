Cà Mau: Bảo vệ thi công cầu 9.000 trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa

Liên quan vụ cầu ngưng thi công, dân đi lại khó khăn , ngày 8-6, UBND xã Hồng Dân phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công hạng mục cầu 9.000 (mố B) thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa (đường tỉnh 978).

Cầu 9.000 trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa còn vướng mặt bằng 5 hộ dân

Ban đầu, khi đơn vị thi công triển khai các phần việc tại hạng mục cầu 9.000, hộ ông T.V.G. (ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau) có hành vi cản trở, chống đối.

Trước tình hình trên, tổ tuyên truyền, vận động của xã trực tiếp phân tích, giải thích và vận động chấp hành. Tuy nhiên, một số thành viên gia đình hộ ông T.V.G. vẫn không đồng thuận. Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời những người có hành vi chống đối, đưa về Công an xã Hồng Dân làm việc theo quy định của pháp luật.

Sau đó, hoạt động thi công hạng mục cầu 9.000 tiếp tục được triển khai. Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực thi công được bảo đảm an toàn đến chiều 8-6.

Mố cầu 9.000 trên tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa thi công dang dở

Theo UBND xã Hồng Dân, địa phương sẽ kiên quyết bảo vệ thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục cầu 9.000, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 6-2026, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa có chiều dài gần 11km, qua địa bàn xã Ninh Quới và xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng, thời gian thực hiện là trong giai đoạn 2019-2025.

Tuy nhiên, đến nay việc thi công vẫn còn dang dở. Hiện đường dẫn vào cầu xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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