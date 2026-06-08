Đề nghị 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ ứng phó đợt lũ đầu mùa

Chiều 8-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ có khả năng xuất hiện từ chiều tối 8-6 đến ngày 10-6.

Bầu trời Hà Nội lúc 18 giờ ngày 8-6 có dấu hiệu cơn dông. Ảnh: PHÚC HẬU

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ký văn bản nêu trên sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo nhận định, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên 2-4m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Khối mây lớn đang di chuyển từ trung tâm lục địa xuống miền Bắc Việt Nam, nhiều ổ mưa dông đã xuất hiện. Ảnh chụp lại màn hình ứng dụng theo dõi mây vệ tinh Z.E lúc 18 giờ ngày 8-6

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 tỉnh, thành phố thông tin kịp thời đến người dân vùng có nguy cơ ngập; rà soát an toàn đối với lồng bè nuôi thủy sản, công trình xây dựng ven sông, phương tiện vận tải thủy và hoạt động khai thác khoáng sản. Lực lượng chức năng sẵn sàng kiểm soát giao thông tại các cầu, ngầm, tràn và khu vực nước chảy xiết.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, đợt mưa diện rộng xảy ra do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa kết hợp với các hình thế gây mưa (trong đó có rãnh áp thấp). Mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở tập trung ở khu vực miền núi, trung du và ven sông, suối nhỏ.

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PHÚC HẬU