Xã hội

Đề nghị 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ ứng phó đợt lũ đầu mùa

SGGPO

Chiều 8-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ có khả năng xuất hiện từ chiều tối 8-6 đến ngày 10-6.

IMG_9287.jpeg
Bầu trời Hà Nội lúc 18 giờ ngày 8-6 có dấu hiệu cơn dông. Ảnh: PHÚC HẬU

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ký văn bản nêu trên sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo nhận định, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên 2-4m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

IMG_9289.jpeg
Khối mây lớn đang di chuyển từ trung tâm lục địa xuống miền Bắc Việt Nam, nhiều ổ mưa dông đã xuất hiện. Ảnh chụp lại màn hình ứng dụng theo dõi mây vệ tinh Z.E lúc 18 giờ ngày 8-6

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 15 tỉnh, thành phố thông tin kịp thời đến người dân vùng có nguy cơ ngập; rà soát an toàn đối với lồng bè nuôi thủy sản, công trình xây dựng ven sông, phương tiện vận tải thủy và hoạt động khai thác khoáng sản. Lực lượng chức năng sẵn sàng kiểm soát giao thông tại các cầu, ngầm, tràn và khu vực nước chảy xiết.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, đợt mưa diện rộng xảy ra do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa kết hợp với các hình thế gây mưa (trong đó có rãnh áp thấp). Mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở tập trung ở khu vực miền núi, trung du và ven sông, suối nhỏ.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

lũ đầu mùa không khí lạnh Ban Chỉ đạo quốc gia

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn