Gia Lai: Phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới

Chiều 8-6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (bên phải) động viên nhân công đang thi công tại công trường. Ảnh: HỮU PHÚC

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1-6 đến 30-8-2026, với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình, bảo đảm bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.

Tại lễ phát động, các đơn vị liên quan đã ký cam kết thi đua đảm bảo tiến độ công trình.

Các đơn vị cam kết đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, dự án xây dựng 7 trường nội trú biên giới được khởi công từ tháng 12-2025, đến nay đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng.

Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm được triển khai thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tổ chức thi công liên tục, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Do đó, đề nghị các nhà thầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày, từng tuần, từng hạng mục; bổ sung đầy đủ nguồn lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.

Sau lễ phát động, các sở, ngành, chủ đầu tư ra công trường thăm, động viên nhà thầu thi công. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cần bám sát công trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và kịp thời xử lý các vướng mắc kỹ thuật phát sinh.

Các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu ký cam kết thi đua đảm bảo tiến độ công trình. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo chủ đầu tư, mặc dù nhiệm vụ còn rất nặng nề, nhưng với quyết tâm cao, sự đồng lòng của các cấp, các ngành, địa phương cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường, dự án sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại Gia Lai, thời gian qua, việc triển khai dự án trường nội trú biên giới gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguyên nhân thiếu hụt nhân công, khiến dự án chậm tiến độ so với kế hoạch.

HỮU PHÚC