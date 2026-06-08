Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của cụ ông Phạm Đình Sơn và cụ bà Lê Thị Sẽ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong công tác, lao động, giáo dục và nuôi dạy con cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chiều 8-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc thọ cụ ông Phạm Đình Sơn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại phường Vườn Lài, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm, chúc thọ cụ ông Phạm Đình Sơn (sinh năm 1936). Cụ Phạm Đình Sơn tham gia hoạt động kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II.

Tiếp đó, đồng chí đến thăm cụ bà Lê Thị Sẽ (sinh năm 1936, ngụ phường Minh Phụng). Cụ Lê Thị Sẽ cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ, là thương binh 4/4.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc thọ cụ bà Lê Thị Sẽ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến thăm cụ ông Phạm Đình Sơn và cụ bà Lê Thị Sẽ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, chế độ sinh hoạt hàng ngày của các cụ; đồng thời đề nghị địa phương quan tâm, chăm lo đến các cụ cao tuổi trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của cụ ông Phạm Đình Sơn và cụ bà Lê Thị Sẽ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong quá trình công tác, lao động, giáo dục, nuôi dạy con cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí thông tin, hàng năm, TPHCM tổ chức nhiều đợt thăm, chúc thọ người cao tuổi. Đây cũng là truyền thống, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người cao tuổi. Nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ bên con cháu.

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THU HƯỜNG