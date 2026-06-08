Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 8-6, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đi thăm và chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm, chúc thọ người cao tuổi. ﻿Thực hiện: VĂN MINH

Tại xã Phước Thành, đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn đã đến thăm, chúc thọ ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1936, xã Phước Thành).

Đồng chí Lê Quốc Phong đến thăm, chúc thọ ông Nguyễn Văn Tân. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của ông Nguyễn Văn Tân và gia đình.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đoàn đến thăm, chúc thọ ông Nguyễn Văn Tân. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc ông Nguyễn Văn Tân luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu; là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Ông Nguyễn Văn Tân thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bản thân và gia đình ông Tân gương mẫu chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

VĂN MINH