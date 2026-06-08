Sáng nay 8-6, khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự khai mạc Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài... cùng 598 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ 2023-2028, công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được triển khai đồng bộ; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quang cảnh đại hội sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Đoàn Chủ tịch đại hội, sáng 8-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân ở một số nơi chưa kịp thời; chất lượng hoạt động hội giữa các địa phương chưa đồng đều; hiệu quả một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; hoạt động hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, hợp tác xã còn khó khăn; chuyển đổi số trong công tác hội chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ hội còn lúng túng khi triển khai nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả mang tính đột phá; mô hình các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam bước đầu phát huy hiệu quả.

Các cấp hội đang tiếp tục triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị, gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nhiệm kỳ tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe các báo cáo, tờ trình đại hội; thảo luận, thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã họp phiên thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự theo quy định.

VĂN PHÚC