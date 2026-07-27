Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng văn nghệ sĩ thành phố dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 27-7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Đoàn Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn, cùng gần 120 văn nghệ sĩ thành phố đã đến viếng, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM dâng hương tại Bia tưởng niệm đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu. Ảnh: THÚY BÌNH

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cùng các đại biểu, văn nghệ sĩ thành phố thành kính dâng hương tại Bia tưởng niệm đồng chí Trần Phú. Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM và các văn nghệ sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THÚY BÌNH

Văn nghệ sĩ thành phố nhiều thế hệ dâng hương tại Bia tưởng niệm đồng chí Trần Phú. Ảnh: THÚY BÌNH

Đoàn đã thành kính dâng hương trước Bia tưởng niệm đồng chí Trần Phú; Bia tưởng niệm đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu; Nhà ghi danh liệt sĩ; Nhà tưởng niệm, nơi lưu giữ hài cốt liệt sĩ; Khu vực khai quật hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cùng các văn nghệ sĩ thành kính tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng nhiều nghệ sĩ xúc động trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy dâng hương tại Bia tưởng niệm đồng chí Trần Phú. Ảnh: THÚY BÌNH

Dâng nén hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhiều văn nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt. NSƯT Ca Lê Hồng bộc bạch, nhìn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được lưu giữ trang trọng trong Nhà tưởng niệm, bà nhớ đến em trai mình là Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân) và người anh đã hy sinh, đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bà hy vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt các Anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục tìm được nhiều liệt sĩ, đưa các anh về với gia đình.

Các văn nghệ sĩ nhiều thế hệ thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Ca Lê Hồng xúc động dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH