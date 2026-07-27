Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng văn nghệ sĩ thành phố dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
SGGPO
Sáng 27-7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Đoàn Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn, cùng gần 120 văn nghệ sĩ thành phố đã đến viếng, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).
Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.
Đoàn đã thành kính dâng hương trước Bia tưởng niệm đồng chí Trần Phú; Bia tưởng niệm đồng chí Lê Thị Riêng và đồng chí Trần Văn Kiểu; Nhà ghi danh liệt sĩ; Nhà tưởng niệm, nơi lưu giữ hài cốt liệt sĩ; Khu vực khai quật hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.
Dâng nén hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhiều văn nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt. NSƯT Ca Lê Hồng bộc bạch, nhìn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được lưu giữ trang trọng trong Nhà tưởng niệm, bà nhớ đến em trai mình là Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân) và người anh đã hy sinh, đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bà hy vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt các Anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục tìm được nhiều liệt sĩ, đưa các anh về với gia đình.