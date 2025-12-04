Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 26-11 đến 02-12-2025)

Từ ngày 26-11 đến 2-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, TP.HCM): 200.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thuan Hao (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be (CK): 1.000.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...20311 (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Le Van Nho (CK): 100.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Phung Van Khoi (CK): 500.000đ, Le Ngoc Lan (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc An (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Pham Van Dam (CK): 100.000đ, Phan Thi Kim Khanh (CK): 500.000đ, Pham Thi Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 121.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ, Bạn đọc (TP.HCM): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bui Dang Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Doan Thi Thu Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ, Bạn đọc (TP.HCM): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...41999 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ,

Giúp gia đình chị H’Nê Ra Hmok HCCG 25-53 (31-10-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ,

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 500.000đ,

Giúp bà Lê Thị Hiệp HCCG 25-52 (24-10-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn người già neo đơn TP.HCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 2.300.000đ.

Ủng hộ quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông: 4.700.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Dương Thị Tố Nga: 3.000.000đ, Chị Niên: 500.000đ, Hai anh em Tâm-Thanh : 1.000.000đ, Nam+Châu+Bim+Chíp (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Đỗ Minh Hiền: 1.000.000đ, Vô danh: 500USD, Lưu Phụng: 3.000.000đ, Chau Le (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 50.000đ, PHG+NHD (CK): 500.000đ, Nguyen Thu Hang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huu Tien (CK): 20.000đ, Pham Thi Phuong Dung (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 100.000đ, Pham Hoang Minh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ngoc Anh (CK): 300.000đ, Dinh Thi Quynh Huong (CK): 10.000đ, Nguyen Duc Quynh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Thi Minh Quynh (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Luong Bang (CK): 300.000đ, Nguyen Hoang An Binh (CK): 200.000đ, Nguyen Van Nam (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hoai (CK): 200.000đ, Doan Thi Phuong Thao (CK): 50.000đ, Vo Thi Ngoc Thu (CK): 500.000đ, Do Thi Nghia Hue (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Hien (CK): 100.000đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.