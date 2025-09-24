Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 17-9 đến ngày 23-9)

Từ ngày 17-9 đến ngày 23-9-2025, Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-9-2025): Trường Giang - Thành Vinh: 200.000đ, Bạn đọc (phường Vườn Lài): 500000đ, Trường Giang - Thành Vinh: 200.000đ, Bạn đọc (phường Vườn Lài) : 500.000đ,BAN DOC TKThe:..85827: 300.000đ, TRAN THI TUYET HOA: 1.000.000đ, NGUYEN NGOC DIEP: 200.000đ, NGUYEN THI THU HUYEN: 200.000đ, BUI VU VAN HOA: 200.000đ, LE THI HOA: 200.000đ, NGUYEN THUAN HAO: 200.000đ, BAN DOC:...31438: 200.000đ, BAN DOC TKThe:...12283: 200.000đ, DO PHUOC DINH - PHUNG VAN KHOI: 500.000đ, NGUYEN THI HONG HANH: 36,000đ, LUONG PHU LE: 100.000đ, CSPM-CSTV: 3.000.000đ, NGUYEN TRONG NGHIA: 300.000đ, NGUYEN DANG GIAO: 500.000đ, NGUYEN THI HA: 300.000đ, BAN DOC ...5393: 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Nay Soan HCCG 25-46 (18/9/2025): Kiên - Trinh (P.Bình Trưng):500.000đ, Kiên - Trinh (P.Bình Trưng):500.000đ, BAN DOC:500.000đ, DOAN VAN LIEM:300.000đ, Tam Phuc:100.000đ, NGUYEN THI HA:300.000đ, TRAN PHUOC THINH:10.000đ, BAN DOC TKThe:...77015:500.000đ, BAN DOC TKThe:...77015:500.000đ, BAN DOC TKThe:...56601:10.000đ, LE THI DONG :500.000đ, BAN DOC TKThe:...84429:100.000đ, PHAM VAN NHAN:20.000đ, NGUYEN NGOC DIEP:200.000đ, NGUYEN THUAN HAO:200.000đ, TRAN THI TUYET HOA:1.000.000đ, DO PHUOC DINH - PHUNG VAN KHOI:500.000đ, HAI:500.000đ, NGUYEN DONG HOA:200.000đ, BAN DOC ...2526:100.000đ, CSPM-CSTV:3.000.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Miến HCCG 25-45 (15/9/2025): Nguyễn Thị Nhỡ (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Nguyễn Thị Nhỡ (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TP.HCM): 200.000đ, BAN DOC TKThe:...49177: 300.000đ, BAN DOC TKThe:...77015: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...77015: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...56601: 15.000đ, TRAN THI TUYET HOA: 1.000.000đ, Nhom vien gach nho: 100.000đ, BAN DOC: 500.000đ, NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, Cô Chi (phường Phú Định): 200.000đ, BAN DOC TKThe:...66020: 100.000đ, Ba Tran T Ngoc (Kdc Trung Son): 500.000đ, BAN DOC TKThe:...51015: 10.000đ, BAN DOC ...2350: 100.000đ.

Giúp gia đình chị Hoàng Thị Hoa HCCG 25-43 (12/9/2025): Bạn đọc Báo SGGP: 200.000đ, Nhi - Khoa (P.Bình Thạnh): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, Bạn đọc Báo SGGP: 200.000đ, Nhi - Khoa (P.Bình Thạnh): 500.000đ, NGUYEN HONG MINH: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...77015: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...77015: 500.000đ, Nhom vien gach nho: 100.000đ, NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, Cô Chi (phường Phú Định): 200.000đ, HO THI MAI HUONG: 50.000đ, BAN DOC TKThe:...01701: 40.000đ, BAN DOC TKThe:...51015: 10.000đ, BAN DOC ...2225: 100.000đ.

Giúp gia đình anh Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (08-9-2025): Nguyễn Đức Hào (Quận 10) : 500.000đ, BAN DOC TKThe:...77015: 2.000.000đ, NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, BAN DOC TKThe:...51015: 10,000đ, BAN DOC ...2073: 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, NGUYEN HONG MINH: 500.000đ, NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, Cô Chi (phường Phú Định): 200.000đ, BAN DOC TKThe:...51015: 10.000đ, BAN DOC ...1925: 100.000đ.

Giúp cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): NGUYEN DONG HOA: 200.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): NGUYEN DONG HOA: 200.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, TRAN KIM HUNG: 500.000đ, BAN DOC ...1500: 100.000đ.

Giúp đõ chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-07-2025): NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, BAN DOC ...1291: 100.000đ.

Giup đỡ em Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-08-2025): NGUYEN DONG HOA: 200.000đ, BAN DOC ...1740: 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: PHAN THI HOANG ANH: 50.000đ, NGUYEN PHUONG LOAN: 100.000đ, PHAM THI LIEU: 50.000đ, THAN NGUYEN HAI DANG: 100.000đ, NGUYEN THI PHUC: 500.000đ, LE BICH HANH: 100.000đ, HA THI TRA GIANG: 200.000đ, BAN DOC: 50.000đ, NGHIEM DINH THANH: 86.686đ, NGUYEN THI THU TRANG: 50.000đ, BAN DOC: 30.000đ, NGUYEN PHUONG LOAN: 20.000đ, NGUYEN VAN TRONG: 300.000đ, TRAN THI HUYEN: 200.000đ, NGUYEN THE KHUAN: 50.000đ, LAM KIM HANG: 200.000đ, BAN DOC ...31438: 20.000đ, PHAM LE THUY: 949.000đ, NGUYEN THE KHUAN: 50.000đ, MACH THU TRANG: 50.000đ, TA THI THANH NGA: 50.000đ, HA VU NGAN GIANG: 30.000đ, NGUYEN ANH TU: 100.000đ, NGO TIEN BA: 10.000đ, BAN DOC ...31438: 30.000đ, NGHIEM DINH THANH: 56.868đ.

Ủng hộ Chương trình Áo ấm cho em đến trường: NGUYEN VU BANG: 200.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUẤN HÒA