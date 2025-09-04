Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2025)

Từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Hoang Cao Khai (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Quy tu thien Truc Thanh (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Le Loc (CK): 200.000đ, CSPM+ CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Van Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...49055 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Huynh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep VCB Tan Dinh (CK): 200.000đs, Bạn đọc TK số …56601 (CK): 15.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …61539 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …73966 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P. Phu Dinh TP HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Do Thi Lien (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Co Chi P. Phu Dinh TP HCM (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (xã Bà Điểm, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Tran Trong Han (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 200.000đ, Phan Thi Thu Suong (CK): 100.000đ, Nhom Dieu Nguyet (CK): 156.850đ, Pham Thi Minh (CK): 20.000đ, Pham Thi Minh Thuan (CK): 20.000đ, Le Kim (CK): 100.000đ, Trinh Hoang Lan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyễn Thị Mai Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 100.000đ, Pham Le Thuy (CK): 100.000đ, Phung Thi Cam Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Truc Vy (CK): 10.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Thi Ngoc Linh (CK): 100.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Pham Le Thuy (CK): 50.000đ, Vu Ngoc Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Ngo The Hung (CK): 50.000đ, Tran Van Thanh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 50.000đ.

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ: Gia đình bà Huỳnh Thị Lâm (P.Tân Phú, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số …64155 (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Người già neo đơn TPHCM: Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ,

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

