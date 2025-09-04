Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2025)

SGGPO

Từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Hoang Cao Khai (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Quy tu thien Truc Thanh (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Le Loc (CK): 200.000đ, CSPM+ CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Van Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...49055 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Huynh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep VCB Tan Dinh (CK): 200.000đs, Bạn đọc TK số …56601 (CK): 15.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …61539 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …73966 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P. Phu Dinh TP HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Do Thi Lien (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Co Chi P. Phu Dinh TP HCM (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (xã Bà Điểm, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Tran Trong Han (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 200.000đ, Phan Thi Thu Suong (CK): 100.000đ, Nhom Dieu Nguyet (CK): 156.850đ, Pham Thi Minh (CK): 20.000đ, Pham Thi Minh Thuan (CK): 20.000đ, Le Kim (CK): 100.000đ, Trinh Hoang Lan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyễn Thị Mai Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 100.000đ, Pham Le Thuy (CK): 100.000đ, Phung Thi Cam Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Truc Vy (CK): 10.000đ, Do Ngoc Phuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Thi Ngoc Linh (CK): 100.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Pham Le Thuy (CK): 50.000đ, Vu Ngoc Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Ngo The Hung (CK): 50.000đ, Tran Van Thanh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 50.000đ.

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ: Gia đình bà Huỳnh Thị Lâm (P.Tân Phú, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số …64155 (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Người già neo đơn TPHCM: Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật): 500.000đ, Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ,

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn