Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 12 đến 18-11-2025)

Từ ngày 12 đến 18-11-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng 25-55 (17-11-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định): 200.000đ, Bạn đọc (TP.HCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số...55478 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...62586 (CK): 30.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Pham Quoc Trung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...43157 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...61486 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, BS Nguyen Huu Tho (CK): 1.000.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...79086 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025):Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị H’Nê Ra Hmok HCCG 25-53 (31-10-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...60936 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Bạn đọc TK số ...04369 (CK): 2.000.000đ, Ly Van Toan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Bạn đọc TK số ...60936 (CK): 300.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Em gái Trinh Lam (Sydney, Australia): 1.000AUD, bà Bùi Thị Hồng Sương (Đường số 7, P.An Phú, TP.HCM): 10.000.000đ, Cty Co Phan Giam dinh Viet Dong A (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen The Khuan (CK): 50.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Luu Thi Hoa (CK): 50.000đ, Luu Thi Huong (CK): 20.000đ, Nguyen Thanh Long (CK): 56.000đ, Duong Thi My Linh (CK): 11.111đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Ha Thi Kieu Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Cao Quoc Thai (CK): 500.000đ, Ms.Luong Gia Van (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Gia đình họ Mạc Bình An: 6.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.