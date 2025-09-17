BẢNG VÀNG QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Nhịp cầu nhân ái

Từ ngày 10-9 đến ngày 16-9-2025, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Mến HCCG 25-45 (15-9-2025): Hoàng Phương Nam (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, BAN DOC TKThe:...97492: 2.000.000đ, NGUYEN THI THU HUYEN: 300.000đ, BAN DOC TKThe:...12353: 200.000đ, DAO HUU NGHI: 200.000đ, BAN DOC TKThe:...60443: 100.000đ, NGUYEN THI HA: 300.000đ, BAN DOC TKThe:...34767: 500.000đ, VO THI BICH TAM: 200.000đ, PHAN LAM BICH LUOM: 200.000đ, PHAM VAN NHAN: 20.000đ, BAN DOC TKThe:...18271: 1.000.000đ, VO THI MY LINH: 100.000đ, BAN DOC TKThe:......62935: 500.000đ, PHAN THI KIM THU: 200.000đ, DO PHUOC DINH: 500.000đ, TRUONG VU HANH: 500.000đ, PHAM VAN NGAN: 100.000đ, MAI SON: 500.000đ, TRAN THUY VAN: 100.000đ, HOANG THI NHU: 100.000đ, TRAN PHUOC THINH: 20.000đ, NGUYEN NGOC DIEP: 300.000đ, Ong ba Tran Kieu (Dong Nai): 1.300.000đ, BAN DOC TKThe:...35300: 300.000đ, NGUYEN THI THU HA: 100.000đ.

Giúp gia đình chị Hoàng Thị Hoa HCCG 25-43 (12-9-2025): Hoàng Phương Nam (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, BAN DOC ....31438: 100.000đ, BAN DOC ...31438: 1.000.000đ, BAN DOC ...31438: 200.000đ, BUI THI THOM: 100.000đ, BAN DOC TKThe :...75327: 1.000.000đ, BAN DOC TKThe:....79018: 300.000đ, NGUYEN THI THU HUYEN: 200.000đ, BAN DOC TKThe :...57012: 200.000đ, BAN DOC TKThe:...14249: 200.000đ, PHAM VAN NHAN: 20.000đ, BAN DOC TKThe:...26524: 1.000.000đ, BAN DOC TKThe:...48001: 100.000đ, BAN DOC TKThe:...71631: 2.000.000đ, NGUYEN VINH THAI: 1.000.000đ, MAI SON: 2.000.000đ, PHAN GIA AN: 200.000đ, LE VAN THE: 300.000đ, BAN DOC TKThe:...25797: 500.000đ, DO PHUOC DINH - PHUNG VAN KHOI: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...03455: 300.000đ, NGUYEN THI LAN HAI: 100.000đ, TRUONG VU HANH: 500.000đ, HO THI BAO NHI: 1.000.000đ,BAN DOC TKThe:...23675: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...67899: 1.000.000đ, NGUYEN NGOC DIEP: 200.000đ, HUYNH KHAC DIEP: 500.000đ, NGUYEN THI NGOC PHUNG: 200.000đ, TRAN THI TUYET HOA: 1.000.000đ, BAN DOC TKThe:...75258: 200.000đ, BAN DOC TKThe:...88886: 300.000đ, PHAM THI THU HA: 200.000đ, BAN DOC: 1.000.000đ, BAN DOC TKThe:...61539: 500.000đ, NGUYEN THI HA: 300.000đ, TRAN PHUOC THINH: 10.000đ, LE THI LAN: 500.000đ, CSPM-CSTV: 5.000.000, BAN DOC TKThe:...35300: 300.000đ, NGUYEN THI ANH HOA: 200.000đ.

Giúp gia đình anh Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (08-9-2025): Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, BAN DOC TKThe:...10172: 2.000.000đ, NGUYEN THI TUYET: 200.000đ, Nhom vien gach nho: 100.000đ, PHAM THI THUY DUONG: 200.000đ, DANG CHI HUNG: 500.000đ, BAN DOC TKThe:...35300: 300.000đ, BAN DOC 236028: 200.000đ, BAN DOC 255089: 200.000đ, CSPM- CSTV: 5.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 500.000đ, BAN DOC 245394: 200.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): BAN DOC 509121: 200.000đ

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): DO THI KIM CHI: 1.000.000đ.

Giúp gia đình bé Biện Thị Thiên Lý HCCG 25-25 (14-04-2025): BAN DOC TKThe:...84429: 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Nhan Tùng (Cali): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Nguyễn Văn Tấn - Tần Nguyên (Q1): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: NGUYEN PHUONG LOAN: 50.000đ, NGUYEN THI HONG NHUNG 500.000đ, PHAN NGUYEN NGOC HAN: 10.000đ, NGUYEN DANG KHOA: 50.000đ, PHUNG THI MAI HUONG: 20.000đ, TRAN PHAM THAO NGAN: 50.000đ, Nguyen Minh Nhu Khanh: 50.000đ, LAM KIM HANG: 200.000đ, PHAN THI THAO MY: 10.000đ, VO TRUC MINH KHUONG: 30.000đ, NGUYEN THI NGA: 100.000đ, KHA TU KHANH: 10.000đ, PHAM LE THUY: 171.000đ, NGUYEN DANG KHOA: 100.000đ, TRAN VAN THANH: 50.000đ, DOAN THE HAI: 100.000đ, VU NGUYEN LAN ANH: 50.000đ, PHAM LE THUY: 500.000đ, TRAN NGOC LOI: 200.000đ, NGUYEN THI NGA: 100.000đ, PHAM HONG TO UYEN: 40.000đ, PHAM VAN LUAN: 50.000đ, HO BICH QUYEN: 10.000đ, NGUYEN THE KHUAN: 50.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Trang: 100.000đ, HO THI CAM THANH: 500.000đ, PHAM LE THUY: 200.000đ, NGUYEN THI KIEU MY: 100.000đ, VO HOAI LINH: 10.000đ, NGUYEN THI MAI ANH: 50.000đ, TRAN THANH THAO: 100.000đ, PHAM THI THAP: 100.000đ, KHUAT THI TUYET: 50.000đ, NGUYEN DUY DUC: 500.000đ, NGUYEN THI HOAI MY: 100.000đ, BUI DUC TUAN: 100.000đ, NGUYEN PHUONG LOAN: 200.000đ, PHAM LE THUY: 200.000đ, BAN DOC ...31438: 10.000đ, NGO THANH VANG:10.000đ, Tran Kim Toan:500.000đ.

Ủng hộ Giúp đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: BAN DOC TKThe:...10172: 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUẤN HÒA

