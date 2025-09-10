Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 3 đến ngày 9-9-2025)

Giúp gia đình ông Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (08-9-2025): Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q1) 1.000.000đ, Nguyễn Thị Nhỡ 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...06370 (CK):500.000đ, NGUYEN THI HA (CK):300.000đ ,PHAN DINH MEN(CK):300.000đ, TRAN NGUYEN PHUONG ANH (CK):300.000đ, TRUONG NGUYEN TUNG(CK):200.000đ, VO PHI LONG (CK):200.000đ, DO PHUOC DINH - PHUNG VAN KHOI (CK):500.000đ, NGUYEN THUAN HAO (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...24500 (CK):1.000.000đ, BAN DOC TKThe:...06982 (CK):100.000đ, TRAN THI TUYET HOA (CK):1.000.000đ, DOAN VAN LIEM (CK):300.000đ, TRUONG THI HONG DUNG (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...56410(CK):300.000đ, PHAM VAN NHAN (CK):20.000đ, TRAN PHUOC THINH (CK):30.000đ, LE NGOC LAN (CK):300.000đ, BAN DOC TKThe :...1539 (CK):500.000đ, BUI VU VAN HOA (CK):200.000đ, MAI SON (CK):2.000.000đ, BAN DOC TKThe:...79078 (CK):800.000đ, BAN DOC 845686 (CK):500.000đ.
Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi Q1) 300.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...35300(CK):300.000đ, TRAN PHUOC THINH (CK)10.000đ, Nhom vien gach nho (CK):100.000đ, LE THI DONG (CK):500.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe :...77015 (CK):500.000, Ông Ho Ngoc Ha -Phuong Go Vap -Tp.HCM(CK):500.000đ, BAN DOC 722813(CK):100.000đ, BANDOC TK:...31438 (CK): 1.000.000đ, TAM PHUC (CK):100.000đ, BAN DOC TKThe:...00001(CK):400.000đ, TRAN THI TRUC MAI(CK):100.000đ, NGUYEN THI HA (CK): 300.000đ, NGUYEN HOAI NAM (CK):100.000đ, BAN DOC 120358 (CK):200.000đ.
Giúp gia đình cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...35300 (CK):300.000đ, TRAN KIM BINH (CK):1.000.000đ, LE VAN PHUOC (CK): 1.000.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ.
Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...60936 (CK):250.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 118134 (CK):200.000đ.
Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...77011 (CK):2.000.00đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 121923 (CK):200.000đ.
Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DDOC TKThe:...60936 (CK): 250.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...77015 (CK):1.000.000, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 123848 (CK):300.000đ.
Giúp bà Đặng Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 125688 (CK):200.000đ.
Giúp bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC 127689 (CK):300.000đ.
Giúp bà YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe :...12283 (CK):100.000đ, BAN DOC 129832 (CK):200.000đ.
Giúp bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ.
Giúp em Y Lành HCCG 25-31 (30-05-2025): BAN DOC 132673 (CK):200.000đ.
Giúp Cái Thị Tím HCCG 25-32 (16-06-2025): HUYNH THI CHAU(CK):200.000đ, BAN DOC 130595 (CK):200.000đ.
Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: TRAN KIM HUNG (CK): 200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, TRINH THI NGUYET ANH (CK):47.000đ, NGUYEN ANH TUAN (CK):40.000đ, NGUYEN THU TRANG (CK):10.000đ, PHAM VAN HUYNH (CK):200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, NGUYEN VAN TUYEN (CK):100.000đ, VO NGOC TUYET PHUONG (CK):200.000đ, NGUYEN NHU ANH (CK): 10.986đ, NGUYEN NGOC NHUNG (CK):50.000đ, LE TRA MY (CK):50.000đ, DANG KIM THUY (CK):100.000đ, NGUYEN PHUONG LOAN (CK):50.000đ, NGUYEN THI THU NGA (CK):100.000đ, NGO THI NGOC DIEP (CK):200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, BAN DOC TK:...231438 (CK):20.000đ, NGHIEM DINH THANH (CK): 56.886đ, NGUYEN THI PHUC (CK):300.000đ, LE BICH HANH (CK):500.000đ, BANDOC TK:.. 31438 (CK): 10.000đ, VU XUAN TAI (CK): 100.000đ, NGUYEN HONG DIEP (CK):30.000đ, PHUNG THI HUY HANG (CK): 300.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, NGUYEN THI BE (CK):100.000đ, VU THU HIEN (CK):60.000đ, DIP BAO YEN (CK): 100.000đ, DO DUY TUAN (CK):100.000đ, NGUYEN HONG THAM (CK): 100.000đ, HOANG DUC TUNG (CK): 50.000đ, MAI THI HONG (CK):300.000đ, LE THI KIM OANH (CK):10.000đ, BAN DOC TKThe:.. 85827 (CK): 500.000đ, NGUYEN PHUOC VIET (CK):50.000đ, TRUONG THAI LINH (CK):50.000đ, CAO HA GIANG (CK):50.000đ, BAN DOC TK:...31438 (CK):10.000đ, NGUYEN THI NGA (CK):100.000đ.
Ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo Thánh phố: NGUYEN THI MAI ANH (CK):1.000.000đ.
Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: BAN DOC TKThe:...77011 (CK): 1.000.000đ.
Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: TRAN KIM HUNG(CK):300.000đ.
Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.