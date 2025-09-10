Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 3 đến ngày 9-9-2025)

SGGPO

Từ ngày 3-9 đến ngày 9-9-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (08-9-2025): Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q1) 1.000.000đ, Nguyễn Thị Nhỡ 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...06370 (CK):500.000đ, NGUYEN THI HA (CK):300.000đ ,PHAN DINH MEN(CK):300.000đ, TRAN NGUYEN PHUONG ANH (CK):300.000đ, TRUONG NGUYEN TUNG(CK):200.000đ, VO PHI LONG (CK):200.000đ, DO PHUOC DINH - PHUNG VAN KHOI (CK):500.000đ, NGUYEN THUAN HAO (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...24500 (CK):1.000.000đ, BAN DOC TKThe:...06982 (CK):100.000đ, TRAN THI TUYET HOA (CK):1.000.000đ, DOAN VAN LIEM (CK):300.000đ, TRUONG THI HONG DUNG (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...56410(CK):300.000đ, PHAM VAN NHAN (CK):20.000đ, TRAN PHUOC THINH (CK):30.000đ, LE NGOC LAN (CK):300.000đ, BAN DOC TKThe :...1539 (CK):500.000đ, BUI VU VAN HOA (CK):200.000đ, MAI SON (CK):2.000.000đ, BAN DOC TKThe:...79078 (CK):800.000đ, BAN DOC 845686 (CK):500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (01-9-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi Q1) 300.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...35300(CK):300.000đ, TRAN PHUOC THINH (CK)10.000đ, Nhom vien gach nho (CK):100.000đ, LE THI DONG (CK):500.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe :...77015 (CK):500.000, Ông Ho Ngoc Ha -Phuong Go Vap -Tp.HCM(CK):500.000đ, BAN DOC 722813(CK):100.000đ, BANDOC TK:...31438 (CK): 1.000.000đ, TAM PHUC (CK):100.000đ, BAN DOC TKThe:...00001(CK):400.000đ, TRAN THI TRUC MAI(CK):100.000đ, NGUYEN THI HA (CK): 300.000đ, NGUYEN HOAI NAM (CK):100.000đ, BAN DOC 120358 (CK):200.000đ.

Giúp gia đình cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...35300 (CK):300.000đ, TRAN KIM BINH (CK):1.000.000đ, LE VAN PHUOC (CK): 1.000.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DOC TKThe:...60936 (CK):250.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 118134 (CK):200.000đ.

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...77011 (CK):2.000.00đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 121923 (CK):200.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Diệu Chúc 200.000đ, Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, BAN DDOC TKThe:...60936 (CK): 250.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe:...77015 (CK):1.000.000, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 123848 (CK):300.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, TRAN THI TRUC MAI (CK):100.000đ, BAN DOC 125688 (CK):200.000đ.

Giúp bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC 127689 (CK):300.000đ.

Giúp bà YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ, BAN DOC TKThe :...12283 (CK):100.000đ, BAN DOC 129832 (CK):200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Trương Thị Ngọc Hạnh 150.000đ, HUYNH THI CHAU (CK):200.000đ.

Giúp em Y Lành HCCG 25-31 (30-05-2025): BAN DOC 132673 (CK):200.000đ.

Giúp Cái Thị Tím HCCG 25-32 (16-06-2025): HUYNH THI CHAU(CK):200.000đ, BAN DOC 130595 (CK):200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: TRAN KIM HUNG (CK): 200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, TRINH THI NGUYET ANH (CK):47.000đ, NGUYEN ANH TUAN (CK):40.000đ, NGUYEN THU TRANG (CK):10.000đ, PHAM VAN HUYNH (CK):200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, NGUYEN VAN TUYEN (CK):100.000đ, VO NGOC TUYET PHUONG (CK):200.000đ, NGUYEN NHU ANH (CK): 10.986đ, NGUYEN NGOC NHUNG (CK):50.000đ, LE TRA MY (CK):50.000đ, DANG KIM THUY (CK):100.000đ, NGUYEN PHUONG LOAN (CK):50.000đ, NGUYEN THI THU NGA (CK):100.000đ, NGO THI NGOC DIEP (CK):200.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, BAN DOC TK:...231438 (CK):20.000đ, NGHIEM DINH THANH (CK): 56.886đ, NGUYEN THI PHUC (CK):300.000đ, LE BICH HANH (CK):500.000đ, BANDOC TK:.. 31438 (CK): 10.000đ, VU XUAN TAI (CK): 100.000đ, NGUYEN HONG DIEP (CK):30.000đ, PHUNG THI HUY HANG (CK): 300.000đ, NGUYEN THE KHUAN (CK):50.000đ, NGUYEN THI BE (CK):100.000đ, VU THU HIEN (CK):60.000đ, DIP BAO YEN (CK): 100.000đ, DO DUY TUAN (CK):100.000đ, NGUYEN HONG THAM (CK): 100.000đ, HOANG DUC TUNG (CK): 50.000đ, MAI THI HONG (CK):300.000đ, LE THI KIM OANH (CK):10.000đ, BAN DOC TKThe:.. 85827 (CK): 500.000đ, NGUYEN PHUOC VIET (CK):50.000đ, TRUONG THAI LINH (CK):50.000đ, CAO HA GIANG (CK):50.000đ, BAN DOC TK:...31438 (CK):10.000đ, NGUYEN THI NGA (CK):100.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo Thánh phố: NGUYEN THI MAI ANH (CK):1.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: BAN DOC TKThe:...77011 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: TRAN KIM HUNG(CK):300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

VIỆT NGA

Từ khóa

Từ thiện SGGP bảng vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn