Bảng vàng quỹ từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 1-10 đến ngày 7-10-2025, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-9-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh):200.000đ, HH Trịnh Tư Đình (Bố):500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc:250.000đ, Bạn đọc(CK):50.000đ, Bạn đọc TK số...56601(CK):10.000đ, Bạn đọc TK số...35300(CK):300.000đ, Pham Thi Thuy Duong(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số...7768(CK):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ, Le Dinh Nghia Nam(CK):200.000đ, Nhom vien gach nho(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...00001(CK):400.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ, CSPM+CSTV(CK)(CK):5.000.000đ, Bạn đọc(CK):200.000đ.

Giúp gia đình anh Ysum Êban HCCG 25-48 (25-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc:250.000đ, Le Thi Nhu(CK):20.000đ, Bạn đọc TK số...89999(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số...48166(CK):5.000.000đ, Dao Thi Minh Huong(CK):100.000đ, Bạn đọc TK số...78308(CK):1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep(CK):200.000đ, Le Dinh Nghia Nam(CK):150.000đ, Nhom vien gach nho(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Tran Le Thuy(CK):200.000đ, Tang Thuy Trang(CK):1.000.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ, Bạn đọc(CK):50.000đ, Bạn đọc(CK)(CK):200.000đ.

Giúp gia đình bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc TK số...38259(CK):2.000.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ.

Giúp gia đình anh Nay Soan HCCG 25-46 (18-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...00466(CK):10.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Miến HCCG 25-45 (15-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tăng Văn Xuân (phường Vĩnh Hội):500.000đ.

Giúp gia đình chị Hoàng Thị Hoa HCCG 25-43 (12-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp gia đình anh Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (8-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (1-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ.

Giúp bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp em Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 500.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Hồng Vân HCCH 25-36 (21-7-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn TP.HCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 6.000.000đ.

Ủng hộ quỹ Bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 12.500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan(CK): 20.000đ, Nguyen The Khuan(CK): 300.000đ, ,Bạn đọc Tk số:...31438(CK): 30.000đ, Le Anh Tuan(CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Loc(CK): 100.000đ, Dao Khanh Duy(CK): 40.000đ, Bui Minh Duc(CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Phuc(CK): 40.000đ, Tran Thi Phuong Thao+Xuan Anh(CK): 50.000đ, Duong Van Thang(CK): 10.000đ, Nguyen Tue(CK): 100.000đ, Huynh Gia Han(CK): 86.000đ, Dinh Van Trin(CK): 10.000đ, Bạn đọc(CK): 50.000đ, Le Bich Hanh(CK): 100.000đ, Bạn đọc Tk số...31438(CK): 100.000đ, Pham Duy Khuong(CK): 50.000đ, Pham Thi Thu Thao(CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan(CK): 100.000đ, Pham Hoang An(CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong Tham(CK): 25.000đ, Phuong Thanh Huyen(CK): 300.000đ, Tran Thi Kim Duyen(CK): 100.000đ, Le Gia Long(CK): 20.000đ, Le Thi Nguyet Huong(CK): 1.000.000đ, Tran Ha Hong Nhi(CK):200.000đ, Tran Bao Ngoc(CK): 15.000đ, Vo Ngoc Son(CK): 50.000đ, Do Phuong Thao(CK):100.000đ, Tong Thi Phuong Lan(CK):50.000đ, Nguyen Thi Huong Thao(CK):100.000đ, Nguyen Thi Nhung(CK):50.000đ, Nguyen Minh Hoa(CK):50.000đ, Hoang Thi Nhu Ha(CK):100.000đ, Nguyen Minh Trung(CK):100.000đ, Nguyen Viet Tung(CK):300.000đ, Phung Tan Loc(CK):18.000đ, Phan Thi Phuong Thao(CK):500.000đ, Nguyen Thi Minh Thuy(CK):50.000đ, Truong Tuan Minh(CK):100.000đ, Pham Thanh Tra(CK):200.000đ, Pham Hong Van(CK):100.000đ, Nguyen Thi Huong(CK):300.000đ, Le Ba Can(CK):5.000.000đ, Nguyen Thi Xuan Trang(CK):10.000.000đ, Nguyen Thi Cam Truc(CK):10.000đ, Huynh Tuan Minh(CK):100.000đ, Dang Van Bang(CK):100.000đ, Do Nhu Quynh(CK):10.000đ, Trieu Van Dan(CK):50.000đ, Vo Van Vu(CK):100.000đ, Nguyen Viet Hieu(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số:...31438(CK):13.000đ, Hoang Thi Thanh Ngan(CK):500.000đ, Tran Thi Kim Loan(CK):200.000đ, Tranh Huynh Dong Nghi(CK):50.000đ, Pham Tien Dung(CK):20.000đ, Nguyen Thanh Thao(CK):100.000đ, Yun Chi Soo(CK):25.000đ, Luong Vu Linh(CK):100.000đ, Nguyen Hoai Phuong(CK):200.000đ, Pham Quoc Huy(CK):30.000đ, Pham Tuan Anh(CK):100.000đ, Cao Anh Tuan(CK):50.000đ, Nguyen Thi Dung(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...31438(CK):28.214đ, Tran Thanh Tam(CK):30.000đ, Huynh Tri Bien(CK):500.000đ, Nguyen Thanh Ti(CK):50.000đ, Nguyen Ba Doan(CK):50.000đ, Le Quang Truong(CK):150.000đ, Bạn đọc TK số...31438(CK):28.000đ, Tran Thu Hai(CK):100.000đ, Nguyen Phuong Anh(CK):300.000đ, Nguyen Thi Thu Nga(CK):100.000đ, Tran Kim Hung(CK):200.000đ, Nguyen Thanh Van(CK):1.000.000đ, Pham Thi Minh Thuan(CK):20.000đ, Nguyen Thi Thanh Ngan(CK):20.000đ, Pham Mai Huong(CK):100.000đ, Nguyen Thi Hong Tham(CK):50.000đ, Le Anh Tuan(CK):50.000đ, Le Bich Hanh(CK):100.000đ, Nguyen Quang Nam(CK):200.000đ, Hoang Thi Hai Yen(CK):50.000đ, Quach Thi Quynh Giao(CK):20.000đ, Nguyen Manh Thien(CK):100.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Tran Kim Hung(CK): 300.000đ.

Bếp ăn từ thiện Bảo hòa: Phan Thi Ngoc Buu(CK): 500.000đ.

Chương trình Áo ấm cho em đến trường: Cong ty CP DT PT Giao duc Quoc Te Hoang Gia(CK): 12.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Kim Hồng (phường Bàn Cờ):500.000đ, thegioiimplant.com:30.000.000đ, Gia đình Nam+Châu+Chip+Bim (phường Bàn Cờ):3.000.000đ, Bà Chuẩn (phường Bình Trưng):1.000.000đ, Pham Hong Son(CK):500.000đ, Nguyen Dang Giao(CK):500.000đ, Vui Vi Thien(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số....52942(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...01003(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...19791(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...34160(CK):2.000.000đ, Le Huynh Duc(CK):100.000đ, Bạn đọc Tk số...31438(CK):2.000.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tram(CK):400.000đ, Bạn đọc TK số...51014(CK):300.000đ, Minh Tuấn Mobile(CK):100.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUẤN HÒA