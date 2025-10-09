Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng quỹ từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGPO

Từ ngày 1-10 đến ngày 7-10-2025, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Bảng vàng quỹ từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-9-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh):200.000đ, HH Trịnh Tư Đình (Bố):500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc:250.000đ, Bạn đọc(CK):50.000đ, Bạn đọc TK số...56601(CK):10.000đ, Bạn đọc TK số...35300(CK):300.000đ, Pham Thi Thuy Duong(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số...7768(CK):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ, Le Dinh Nghia Nam(CK):200.000đ, Nhom vien gach nho(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...00001(CK):400.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ, CSPM+CSTV(CK)(CK):5.000.000đ, Bạn đọc(CK):200.000đ.

Giúp gia đình anh Ysum Êban HCCG 25-48 (25-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc:250.000đ, Le Thi Nhu(CK):20.000đ, Bạn đọc TK số...89999(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số...48166(CK):5.000.000đ, Dao Thi Minh Huong(CK):100.000đ, Bạn đọc TK số...78308(CK):1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep(CK):200.000đ, Le Dinh Nghia Nam(CK):150.000đ, Nhom vien gach nho(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Tran Le Thuy(CK):200.000đ, Tang Thuy Trang(CK):1.000.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ, Bạn đọc(CK):50.000đ, Bạn đọc(CK)(CK):200.000đ.

Giúp gia đình bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Bạn đọc TK số...38259(CK):2.000.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ.

Giúp gia đình anh Nay Soan HCCG 25-46 (18-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Cô Chi phường Phú Định(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...00466(CK):10.000đ, Tra Xuan Binh(CK):10.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Miến HCCG 25-45 (15-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tăng Văn Xuân (phường Vĩnh Hội):500.000đ.

Giúp gia đình chị Hoàng Thị Hoa HCCG 25-43 (12-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp gia đình anh Hoàng Đăng Lâm HCCG 25-42 (8-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thúy Ngân HCCG 25-41 (1-9-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ.

Giúp bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp em Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định):500.000đ, Tran Thi Thien Trang(CK):100.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 500.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Hồng Vân HCCH 25-36 (21-7-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn TP.HCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 6.000.000đ.

Ủng hộ quỹ Bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, phường Tân Định): 12.500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan(CK): 20.000đ, Nguyen The Khuan(CK): 300.000đ, ,Bạn đọc Tk số:...31438(CK): 30.000đ, Le Anh Tuan(CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Loc(CK): 100.000đ, Dao Khanh Duy(CK): 40.000đ, Bui Minh Duc(CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Phuc(CK): 40.000đ, Tran Thi Phuong Thao+Xuan Anh(CK): 50.000đ, Duong Van Thang(CK): 10.000đ, Nguyen Tue(CK): 100.000đ, Huynh Gia Han(CK): 86.000đ, Dinh Van Trin(CK): 10.000đ, Bạn đọc(CK): 50.000đ, Le Bich Hanh(CK): 100.000đ, Bạn đọc Tk số...31438(CK): 100.000đ, Pham Duy Khuong(CK): 50.000đ, Pham Thi Thu Thao(CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan(CK): 100.000đ, Pham Hoang An(CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong Tham(CK): 25.000đ, Phuong Thanh Huyen(CK): 300.000đ, Tran Thi Kim Duyen(CK): 100.000đ, Le Gia Long(CK): 20.000đ, Le Thi Nguyet Huong(CK): 1.000.000đ, Tran Ha Hong Nhi(CK):200.000đ, Tran Bao Ngoc(CK): 15.000đ, Vo Ngoc Son(CK): 50.000đ, Do Phuong Thao(CK):100.000đ, Tong Thi Phuong Lan(CK):50.000đ, Nguyen Thi Huong Thao(CK):100.000đ, Nguyen Thi Nhung(CK):50.000đ, Nguyen Minh Hoa(CK):50.000đ, Hoang Thi Nhu Ha(CK):100.000đ, Nguyen Minh Trung(CK):100.000đ, Nguyen Viet Tung(CK):300.000đ, Phung Tan Loc(CK):18.000đ, Phan Thi Phuong Thao(CK):500.000đ, Nguyen Thi Minh Thuy(CK):50.000đ, Truong Tuan Minh(CK):100.000đ, Pham Thanh Tra(CK):200.000đ, Pham Hong Van(CK):100.000đ, Nguyen Thi Huong(CK):300.000đ, Le Ba Can(CK):5.000.000đ, Nguyen Thi Xuan Trang(CK):10.000.000đ, Nguyen Thi Cam Truc(CK):10.000đ, Huynh Tuan Minh(CK):100.000đ, Dang Van Bang(CK):100.000đ, Do Nhu Quynh(CK):10.000đ, Trieu Van Dan(CK):50.000đ, Vo Van Vu(CK):100.000đ, Nguyen Viet Hieu(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số:...31438(CK):13.000đ, Hoang Thi Thanh Ngan(CK):500.000đ, Tran Thi Kim Loan(CK):200.000đ, Tranh Huynh Dong Nghi(CK):50.000đ, Pham Tien Dung(CK):20.000đ, Nguyen Thanh Thao(CK):100.000đ, Yun Chi Soo(CK):25.000đ, Luong Vu Linh(CK):100.000đ, Nguyen Hoai Phuong(CK):200.000đ, Pham Quoc Huy(CK):30.000đ, Pham Tuan Anh(CK):100.000đ, Cao Anh Tuan(CK):50.000đ, Nguyen Thi Dung(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...31438(CK):28.214đ, Tran Thanh Tam(CK):30.000đ, Huynh Tri Bien(CK):500.000đ, Nguyen Thanh Ti(CK):50.000đ, Nguyen Ba Doan(CK):50.000đ, Le Quang Truong(CK):150.000đ, Bạn đọc TK số...31438(CK):28.000đ, Tran Thu Hai(CK):100.000đ, Nguyen Phuong Anh(CK):300.000đ, Nguyen Thi Thu Nga(CK):100.000đ, Tran Kim Hung(CK):200.000đ, Nguyen Thanh Van(CK):1.000.000đ, Pham Thi Minh Thuan(CK):20.000đ, Nguyen Thi Thanh Ngan(CK):20.000đ, Pham Mai Huong(CK):100.000đ, Nguyen Thi Hong Tham(CK):50.000đ, Le Anh Tuan(CK):50.000đ, Le Bich Hanh(CK):100.000đ, Nguyen Quang Nam(CK):200.000đ, Hoang Thi Hai Yen(CK):50.000đ, Quach Thi Quynh Giao(CK):20.000đ, Nguyen Manh Thien(CK):100.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Tran Kim Hung(CK): 300.000đ.

Bếp ăn từ thiện Bảo hòa: Phan Thi Ngoc Buu(CK): 500.000đ.

Chương trình Áo ấm cho em đến trường: Cong ty CP DT PT Giao duc Quoc Te Hoang Gia(CK): 12.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Kim Hồng (phường Bàn Cờ):500.000đ, thegioiimplant.com:30.000.000đ, Gia đình Nam+Châu+Chip+Bim (phường Bàn Cờ):3.000.000đ, Bà Chuẩn (phường Bình Trưng):1.000.000đ, Pham Hong Son(CK):500.000đ, Nguyen Dang Giao(CK):500.000đ, Vui Vi Thien(CK):300.000đ, Bạn đọc TK số....52942(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...01003(CK):200.000đ, Bạn đọc TK số...19791(CK):1.000.000đ, Bạn đọc TK số...34160(CK):2.000.000đ, Le Huynh Duc(CK):100.000đ, Bạn đọc Tk số...31438(CK):2.000.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tram(CK):400.000đ, Bạn đọc TK số...51014(CK):300.000đ, Minh Tuấn Mobile(CK):100.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUẤN HÒA

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ từ thiện xã hội Báo SGGP Nhịp cầu nhân ái

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn