Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22 đến ngày 28-10)

Từ ngày 22 đến 28-10-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCH 25-52B (27-10-2025): Ông Đinh Ngọc Lan (Nguyễn Trãi,Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...99999 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số:...91967 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...88617 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số:...88617 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số:...64001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...88886 (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bs.Nguyen Huu Tho (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số:...57012 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...68586 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...68586 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...59291 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số:...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số:...79099 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số:...60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...13896 (CK): 500.000đ, Nguyen Xuan Hai (CK): 400.000đ, Vu Ngoc Dung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số:...18579 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số:...20919 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 300.000đ, Tran Thi Minh Phuong (CK): 100.000đ, Mac Thi Phuong Thuy (CK): 500.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số:...29612 (CK): 100.000đ, Than Trong Huy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số:...49127 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...86419 (CK): 200.000đ, Doan Dinh Dung (CK): 500.000đ, Nguyen Cong Nghia (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc Thinh (CK): 100.000đ, Pham Kim Tuyen (CK): 100.000đ.

Giúp bà Lê Thị Hiệp HCCG 25-52 (24-10-2025): Tiêu Hà: 300.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất,P.Tân Định,TP.HCM): 500.000đ, Bà Lệ Ngà (Q1,TP.HCM): 400.000đ, Bà Chuẩn: 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số:...35300 (CK): 300.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Nguyen Binh Long (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Nam Cuong (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ.

Giúp gia đình anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất,P.Tân Định,TP.HCM): 500.000đ, Ông Lan (Q1): 400.000đ, Bà Chuẩn: 500.000đ, Bạn đọc TK số:...35300 (CK): 300.000đ, Co Chi (P.Phu Dinh,TP.HCM) (CK): 200.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất,P.Tân Định,TP.HCM): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Le Thi Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số:...61539 (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh,TP.HCM (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Nguyen Thi Diem Nhi (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Ysum Êban HCCG 25-48 (25-09-2025): Bạn đọc TK số...31438 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ho Thi Cam Thanh (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 100.000đ, Vo Thi Thu Yen (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Co Ngoc HN (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Nhe (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 20.000đ, Nguyen Dinh Phuc (CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Phuc (CK): 50.000đ, Nguyen Bien Van Huyen (CK): 55.527đ, Tran Dinh Long (CK): 10.000đ, Le Thi Hien (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Vinh (CK): 100.000đ, Nhom CS (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Dương Thị Tố Nga: 1.000.000đ, Cô Ba Chúc: 500.000đ, Dương Thị Tố Nga: 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ Bếp ăn người già neo đơn TP.HCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất,P.Tân Định,TP.HCM): 3.000.000đ,

Ủng hộ quỹ Quỹ Bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất,P.Tân Định,TP.HCM): 5.500.000đ.

Ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Hiệp hội Y học TP.HCM (CK): 100.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.