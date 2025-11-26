Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19 đến 25-11-2025)

SGGPO

Từ ngày 19 đến 25-11-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Nguyễn Thị Tuệ An (Adelaide, Nam Úc): 1.500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Nguyen Thuan Hao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Luong Phu Le (CK): 150.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...02259 (CK): 200.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...49012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Mai Hai Thoai (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Diệu Chúc: 150.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...16357 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27001 (CK): 100.000đ, Pham Van Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 15.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Hoang Thi Nhung Nho (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Diệu Chúc: 150.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...17611 (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Diệu Chúc: 150.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị H’Nê Ra Hmok HCCG 25-53 (31-10-2025): Từ Hiếu: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Từ Hiếu: 150.000đ,

Giúp gia đình anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Từ Lĩnh: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bà Lê Thị Hiệp HCCG 25-52 (24-10-2025): Từ Lĩnh: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin: Cong ty tai chinh TNHH Ngan hang Viet Nam Thinh Vuong SMBC (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bà Nguyễn Thị Dậu-chủ cơ sở Như Lan (Hàm Nghi, P.Bến Thành): 300.000.000đ, Le Trung Cuong (CK): 5.000.000đ, EliteFly (CK): 5.000.000đ, Cong ty Du lich su kien VietMark (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Gia đình ông Tuấn (TP.HCM): 500.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ): 3.000.000đ, Thầy giáo Trường Đại học Sài Gòn: 50.000.000đ, Anh Hùng+Uẩn+Kiều+Mẹ (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Chị Huệ+Chín (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Tý (P.Gò Vấp): 2.000.000đ, Ngân (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Dung (P.Gò Vấp): 1.000.000đ, Ân (P.Gò Vấp): 500.000đ, Lạc Quế Văn: 1.000.000đ, Gia đình Tăng Khiết Hinh (P.An Đông): 500.000đ, Gia đình Tăng Quí Bàng (P.An Đông): 500.000đ, Hồ Kỳ Nam (TP.HCM): 500.000đ, Hồ Khánh Nam (P.Bàn Cờ): 500.000đ, Le Thi Ha (CK): 2.000.000đ, Chi bo toa soan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Vu Hoai Nam (CK): 200.000đ, Le Quynh Chi (CK): 50.000đ, Le Hong Anh Tuan (CK): 50.000đ, Le Thi Thuy Nhien (CK): 200.000đ, Dinh Ngoc Chinh (CK): 300.000đ, Tran Thi Thanh Xuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngan (CK): 50.000đ, Luong Thi Quynh (CK): 100.000đ, Tran Thanh Thien (CK): 100.000đ, Vo Thi Thuy An (CK): 500.000đ, Le Truong Son (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...40987 (CK): 200.000đ, Dao Quang Minh (CK): 10.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP tuần lễ từ 19 đến 25-11-2025 Bảng vàng Quỹ từ thiện xã hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn