Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19 đến 25-11-2025)

Từ ngày 19 đến 25-11-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Nguyễn Thị Tuệ An (Adelaide, Nam Úc): 1.500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Nguyen Thuan Hao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Luong Phu Le (CK): 150.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...02259 (CK): 200.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...49012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Mai Hai Thoai (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Diệu Chúc: 150.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...16357 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27001 (CK): 100.000đ, Pham Van Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 15.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Hoang Thi Nhung Nho (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Diệu Chúc: 150.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...17611 (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Diệu Chúc: 150.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình chị H’Nê Ra Hmok HCCG 25-53 (31-10-2025): Từ Hiếu: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Từ Hiếu: 150.000đ,

Giúp gia đình anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Từ Lĩnh: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bà Lê Thị Hiệp HCCG 25-52 (24-10-2025): Từ Lĩnh: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Ong Ho Ngoc Ha-Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin: Cong ty tai chinh TNHH Ngan hang Viet Nam Thinh Vuong SMBC (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bà Nguyễn Thị Dậu-chủ cơ sở Như Lan (Hàm Nghi, P.Bến Thành): 300.000.000đ, Le Trung Cuong (CK): 5.000.000đ, EliteFly (CK): 5.000.000đ, Cong ty Du lich su kien VietMark (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Gia đình ông Tuấn (TP.HCM): 500.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ): 3.000.000đ, Thầy giáo Trường Đại học Sài Gòn: 50.000.000đ, Anh Hùng+Uẩn+Kiều+Mẹ (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Chị Huệ+Chín (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Tý (P.Gò Vấp): 2.000.000đ, Ngân (P.Gò Vấp): 1.500.000đ, Dung (P.Gò Vấp): 1.000.000đ, Ân (P.Gò Vấp): 500.000đ, Lạc Quế Văn: 1.000.000đ, Gia đình Tăng Khiết Hinh (P.An Đông): 500.000đ, Gia đình Tăng Quí Bàng (P.An Đông): 500.000đ, Hồ Kỳ Nam (TP.HCM): 500.000đ, Hồ Khánh Nam (P.Bàn Cờ): 500.000đ, Le Thi Ha (CK): 2.000.000đ, Chi bo toa soan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Vu Hoai Nam (CK): 200.000đ, Le Quynh Chi (CK): 50.000đ, Le Hong Anh Tuan (CK): 50.000đ, Le Thi Thuy Nhien (CK): 200.000đ, Dinh Ngoc Chinh (CK): 300.000đ, Tran Thi Thanh Xuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngan (CK): 50.000đ, Luong Thi Quynh (CK): 100.000đ, Tran Thanh Thien (CK): 100.000đ, Vo Thi Thuy An (CK): 500.000đ, Le Truong Son (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...40987 (CK): 200.000đ, Dao Quang Minh (CK): 10.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.