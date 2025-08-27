Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 20 đến ngày 26-8-2025)

Từ ngày 20 đến ngày 26-8-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình cụ Y Hệ HCCG 25-39 (25-8-2025): Nguyen Thi Tham (CK): 300.000đ, Le Thi Thanh Huyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P. Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (P. Vườn Lài): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …61539 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số 49624 (CK): 100.000đ, Phan Thi Kim Khanh (CK): 500.000đ, Nguyen Van Linh (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Trung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...71631 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …49644 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Thi Phuong (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …72829 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Hoàng + Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Le Thi Hoa (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Nguyen Truong An (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …49644 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Hoàng + Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …49644 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Hoàng + Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …49644 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Hoàng + Thảo (TPHCM): 200.000đ.

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Hoàng + Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …72588 (CK): 100.000đ

Giúp gia đình bé Nêu HCCG 25-28 (16-5-2025): Nguyen Truong An (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 11.079đ, Tran Thi Ngoc Han (CK): 200.000đ, Thanh Toai (CK): 30.000đ, Nghiem Dinh Thanh (CK): 86.686đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 200.000đ, Vu Thi Tra (CK): 10.000đ, Nguyen Lan Phuong (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 68.686đ, Tran Vo Hoang Lam (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hien (CK): 200.000đ, Vo Thi Le Thao (CK): 500.000đ, Nguyen Cao (CK): 200.000đ, Em Pong (CK): 20.000đ, Hoang Thi Hong Hanh (CK): 50.157đ, Pham Thi Ngoc Nhu (CK): 15.400đ, Hoang Yen Nhi (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong Gam (CK): 200.000đ.

Ủng hộ chương trình “Thắp sáng Niềm tin - Vượt khó đến trường” - báo SGGP: Cty TNHH ICD Phuc Long (CK): 250.000.000đ, Cty TNHH Xu ly Chat thai Viet Nam: 50.000.000đ.

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung: Bạn đọc (CK): 10.000.000đ.

Ủng hộ nhân dân Cu Ba: Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (536/49/2 Âu Cơ, P.Bảy Hiền, TPHCM): 3.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.