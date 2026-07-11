Bão Bavi dự báo đổ bộ Trung Quốc đêm 11-7, miền Bắc sắp có đợt mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 11 đến 18-7, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa to cục bộ trên 100mm.

Từ ngày 19 đến 23-7, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới).

Cơn mưa lớn tại Hà Nội, chiều 10-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, trong 5 ngày qua (từ 6 đến 11-7), các tỉnh miền Bắc liên tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa 100-200mm. Một số nơi có mưa đặc biệt lớn như Hua Trai (Sơn La) 511,8mm; Mường Trai (Sơn La) 479,4mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 469,6mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 453mm và Bình Thành (Thái Nguyên) 394,2mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo do nhiều khu vực miền núi đã có mưa kéo dài, đất đá ở trạng thái bão hòa nước, trong khi những ngày tới tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ và trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc ở mức rất cao.

Vị trí tâm bão Bavi lúc 11 giờ 30 phút ngày 11-7. Ảnh chụp màn hình ứng dụng Z.E

Về bão Bavi, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 11-7, tâm bão ở khoảng 20,6 độ vĩ Bắc - 127,3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000km về phía Đông Nam. Cường độ bão đã giảm còn cấp 14, thấp hơn 2 cấp so với một ngày trước.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và tiếp tục suy yếu. Bão đang chuyển dần lên phía Bắc, hướng vào khu vực giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc), đổ bộ trong đêm nay 11 và rạng sáng 12-7 với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

PHÚC HẬU