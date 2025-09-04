Báo cáo ĐTM dự án khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 4-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án thành phần 1 Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để phục vụ tham vấn cộng đồng.

Xã Phước Dinh - vị trí quy hoạch dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.391 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2030. Khu tái định cư được bố trí tại thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh) với diện tích 65,62ha, dự kiến xây dựng 798 lô đất phục vụ khoảng 4.500 – 5.000 người. Trong đó khu đất xây dựng nhà ở gồm chung cư dành cho công nhân khoảng 1,48ha; đất ở phân lô khu A khoảng 4,66ha (300 lô đất, diện tích mỗi lô khoảng 150m2); khu B tổng diện tích gần 3,6ha (174 lô đất, diện tích mỗi lô khoảng 200m2) và khu C tổng diện tích 10,11ha (324 lô đất, diện tích mỗi lô khoảng 300m2). Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trường học, trung tâm y tế, nhà văn hóa, công viên cây xanh, khu thương mại – dịch vụ, tín ngưỡng và bãi đậu xe.

Vị trí khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân 1. Ảnh: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu dự án là xây dựng hạ tầng tái định cư, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định chỗ ở, cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết diện tích thu hồi thực tế phục vụ cả hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là hơn 1.130ha với 1.153 hộ với 5.229 nhân khẩu. Trong đó tổng diện tích 2 nhà máy 815,03ha. Riêng khu vực Nhà máy Ninh Thuận 1, tổng diện tích thu hồi 485,54ha. Tính đến cuối tháng 8-2025 đã hoàn thành kiểm kê; hiện xã Phước Dinh đang xét nguồn gốc đất cho các hộ dân và dự kiến phê duyệt giá đất cụ thể trong tháng 9-2025.

HIẾU GIANG