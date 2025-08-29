Khánh Hòa bàn giao mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân trong tháng 10-2025

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 9 và dứt điểm chi trả, bàn giao mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân trong tháng 10-2025.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngày 29-8, UBND tỉnh Khánh Hòa họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách: cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 9 và dứt điểm chi trả, bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa biệt phái cán bộ về hỗ trợ xã trong công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; rà soát kế hoạch thực hiện của cấp xã, đánh giá toàn diện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4-9.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa được giao theo dõi, hướng dẫn các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; UBND các xã liên quan xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cụ thể, bám sát các mục tiêu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đ oàn công tác Trung ương nghe báo cáo về thông tin d ự án Nhà máy điện hạt nhân, tháng 7-2025. Ảnh: HIẾU GIANG

Để thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân, trên thực tế cần thu hồi tổng diện tích hơn 1.130ha với 1.153 hộ. Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy là 815,03ha (nhà máy 1 là 409,53ha và nhà máy 2 là 405,5 ha); tổng diện tích 2 khu tái định cư nhà máy là 119,25ha, khu dân cư chỉnh trang 13,4ha, khu nghĩa trang khoảng 22,27ha, khu trạm bơm 0,59ha, khu tái định canh khoảng 159,6ha.

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành dự án trong vòng 5 năm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung triển khai các công việc cụ thể, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, đáp ứng được tiến độ.

Tuy nhiên, vẫn có một số khó khăn, vướng mắc để thực hiện được nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

HIẾU GIANG