Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: Lấy người dân làm chủ thể

Chiều 12-11, tại Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, việc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bước đầu đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, nổi bật; sau 1 năm triển khai, số vụ phạm pháp hình sự giảm 8% so với cùng kỳ. Việc tôn vinh 34 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu tại hội nghị là sự ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những kết quả, thành tích của lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế thời gian tới sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, cần xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể; mọi hoạt động phải hướng về người dân và người dân phải tham gia nhiệm vụ và thụ hưởng thành quả. Ngành công an phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động phù hợp với phương thức hoạt động, tình hình thực tế tại địa bàn với các đối tượng khác nhau, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, chia sẻ với các lực lượng ở cơ sở. Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: “Bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh, có trật tự và có an dân, an toàn và an ninh tại cơ sở.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ thời điểm thành lập (1-7-2024 đến nay), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển với hơn 86.000 tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập, hơn 276.000 thành viên tham gia. Lực lượng đã cung cấp trên 141.000 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, qua đó hỗ trợ giải quyết gần 91.000 vụ việc...

ĐỖ TRUNG