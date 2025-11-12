Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở vững mạnh

Chiều 11-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 70 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị; chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngăn chặn kịp thời các vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại khó khăn của bản thân, gia đình hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được nhân dân đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Bộ Công an cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phối hợp với lực lượng công an giúp dân, nhất là trong những lúc hiểm nguy, gian khó, trong thiên tai, bão lũ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

TRẦN BÌNH