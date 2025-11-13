Việt Nam - Jordan tạo điều kiện mở cửa thị trường các mặt hàng thế mạnh

Chiều 12-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein của Vương quốc Hashemite Jordan, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 12 và 13-11. Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón và hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa Việt Nam và Jordan diễn ra trong thời điểm rất quan trọng, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025). Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông. Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với những điểm tương đồng trong chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau ở hai khu vực, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng bứt phá vươn lên trong sự nghiệp phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư cũng hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm lần này, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định, Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó đặc biệt là hợp tác giữa khu vực tư nhân hai bên. Bên cạnh đó, Quốc vương mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về KH-CN, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

- Trước đó, chiều 12-11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón và hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein. Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan. Nêu thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhận định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước; cùng nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới. Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng - an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

- Chiều 12-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam; đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal. Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein nhấn mạnh, Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

- Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein. Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Jordan.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordan đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.

PHAN THẢO - TRẦN LƯU