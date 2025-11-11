Lãnh đạo TPHCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh

Chiều 11-11, Đảng ủy xã Đông Thạnh (TPHCM) tổ chức trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt ngày 7-11) đến đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong không khí ấm áp, thân tình, tại nhà riêng đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dành nhiều thời gian trò chuyện cùng gia đình, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ trân trọng đối với những công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh trong quá trình hoạt động cách mạng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh trân trọng chúc đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh tiếp tục mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu, gia đình.

Đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh (bí danh Nguyễn Thành) sinh năm 1928, hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ ấp 61, Đảng bộ xã Đông Thạnh. Đồng chí có thời gian dài tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng: Huy hiệu 80 tuổi Đảng; Huân Chương chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III.

Dù tuổi đã cao nhưng đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh vẫn minh mẫn trò chuyện cùng đoàn và chúc các đồng chí lãnh đạo TPHCM mạnh khỏe, lãnh đạo thành phố tiến nhanh, tiến vững.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hoảnh. Ảnh: NGÔ BÌNH

NGÔ BÌNH