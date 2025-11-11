Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Không "hạ nhiệt" trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ về các nguyên tắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao khen thưởng đến tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước hết là “quyết liệt”, nghĩa là không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm. Bởi TPHCM với tốc độ phát triển, quy mô kinh tế - xã hội như hiện nay thì nguy cơ vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ lớn hơn các địa phương khác. Bên cạnh đó, sau sáp nhập, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM có khối lượng công việc nhiều hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa.

Nguyên tắc thứ hai được Bí thư Thành ủy TPHCM quán triệt là “phòng hơn chống”, phòng để không xảy ra sự cố và để càng ít người phải nói “phải chi hồi đó” càng tốt.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao khen thưởng đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, cần quan tâm đến phòng chống lãng phí. Bởi hậu quả lãng phí rất lớn và công tác chống lãng phí trước đây chưa được quan tâm nhiều. Đồng chí Trần Lưu Quang kể lại câu chuyện về kết quả nghiên cứu của một trường đại học khi thống kê lại TPHCM (trước sắp xếp) có khoảng 13.000 bất động sản là nhà, đất do nhà nước quản lý nhưng còn sự lỏng lẻo. Sau sắp xếp, TPHCM có khoảng 20.000 nhà, đất công.

Đây là nguồn lực rất lớn, nhưng nếu quản lý không tốt sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra vi phạm. "Chúng ta giữ trong tay khoảng vài trăm tỷ USD. Nhưng bên cạnh đó là nguy cơ sai phạm, mất cán bộ. Chỉ cần quản lý không tốt, để mất tài sản cũng là khuyết điểm, sai phạm", đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được trao khen thưởng đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị trong thời gian tới, cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và cả hệ thống chính trị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí yêu cầu phải có cơ chế phối hợp rõ ràng, ứng xử nghiêm túc, trách nhiệm.

Các cơ quan liên quan cũng cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần có phương thức, cơ chế riêng của TPHCM đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “TPHCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo. Tại sao không nghĩ đến việc có cách ứng xử, nguyên tắc để giải quyết các việc còn vướng về thể chế”, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao khen thưởng đến tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan cần linh hoạt trong vận dụng quy định pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; học tập cách làm hay của địa phương khác để ứng dụng thực tế. Những cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải nêu gương. Đồng chí nhấn mạnh sẽ chỉ đạo xử lý nặng nếu những người làm công tác này vi phạm.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn TPHCM trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn như một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai thực hiện toàn diện. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều lĩnh vực còn sơ hở, thiếu chặt chẽ; công tác giám định, định giá tài sản phục vụ cho việc xử lý tham nhũng vẫn còn nhiều bất cập, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Thời gian tới, TPHCM tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng, thực hiện hiệu quả cơ chế bố trí không trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen đến 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Chi bộ Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH