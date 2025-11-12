Ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn

Sáng 12-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm, sáng 12-11. Ảnh: TÙNG ĐINH

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: TÙNG ĐINH

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ Kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Ảnh: TÙNG ĐINH

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ Kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Ảnh: TÙNG ĐINH

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt. Vì vậy, phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường không đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm qua, ngành nông nghiệp và môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải nhanh chóng hơn nữa hoàn thiện tổ chức, vận hành nhịp nhàng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, chuyên nghiệp, tận tụy, công tâm, trách nhiệm với dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia chuyên sâu về kinh tế nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, khí hậu; đặc biệt coi trọng đội ngũ cán bộ cơ sở - gần người dân, sát với đồng ruộng. Công tác khuyến nông phải được đổi mới sâu sắc - không chỉ tuyên truyền mà phải là "cánh tay nối dài" của khoa học, của chính sách đến từng thửa ruộng, từng hộ nông dân.

Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, lễ kỷ niệm là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến cho ngành; đồng thời tổng kết kinh nghiệm, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến để toàn ngành vững bước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Có thể khẳng định, 80 năm qua, ngành nông nghiệp và môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong gian khó, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển hôm nay”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, sáng 12-11. Ảnh: TÙNG ĐINH

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: “Nông nghiệp đã thực sự trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, mục tiêu xuyên suốt của ngành là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.

Tin liên quan Lan tỏa tinh thần 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

VĂN PHÚC