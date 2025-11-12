Ngoại giao kiến tạo hòa bình, nâng tầm vị thế đất nước

Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã xác định đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của công tác đối ngoại trong sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc trước những biến chuyển nhanh chóng trong nước và quốc tế.

Kiến tạo hòa bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng, sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập. Lời khẳng định ấy không chỉ đã được minh chứng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước mà còn nguyên giá trị trong thời gian tới, khi tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước

Trong lịch sử cách mạng, sự phát triển của đất nước luôn gắn liền với những xu thế, biến chuyển của thời đại, và ngoại giao luôn là nhịp cầu nối đất nước với thế giới, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; xây dựng và kiến tạo hòa bình, đưa đất nước dần hội nhập vào khu vực và thế giới.

Tính trọng yếu của ngoại giao được thể hiện khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Tạm ước ngày 14-9-1946 được ký kết đã “biến thời gian thành lực lượng”, phân hóa kẻ thù, bảo vệ chính quyền non trẻ vượt qua tình thế cam go, nguy hiểm. Suốt hai cuộc kháng chiến, ngoại giao cùng với quân sự và chính trị tạo thế “vừa đánh, vừa đàm”. Từ Hiệp định Genève năm 1954 đến Hiệp định Paris năm 1973 buộc các thế lực xâm lược công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Khi hòa bình được lập lại, ngoại giao đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây cô lập, cấm vận, từng bước vượt qua khó khăn về kinh tế - xã hội.

Trong thời kỳ Đổi mới, ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cùng với quốc phòng, an ninh, ngoại giao đã góp phần xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước.

Những đóng góp quan trọng của ngoại giao tại các diễn đàn đa phương, ngoại giao kinh tế, văn hóa, quốc phòng… đã góp phần thúc đẩy giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế, phát huy “sức mạnh mềm” quốc gia và tranh thủ tối đa các nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày nay, trong một thế giới đang biến động liên tục, phức tạp, sâu sắc, khó dự báo, ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử mới. Vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao càng cần được phát huy.

Trước hết, ngoại giao phải là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đối ngoại kết hợp với quốc phòng, an ninh tạo nên một thế trận vững chắc để bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế của đất nước.

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng ngày 14-10 đã bầu 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam đắc cử với số phiếu cao nhất

Ngoại giao phải thực sự là tai, mắt, là chỗ dựa tin cậy tham mưu định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong hội nhập quốc tế phải tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài cho mục tiêu đảm bảo an ninh, phát triển và nâng tầm ảnh hưởng của đất nước, đồng thời phải xác định được vị thế của quốc gia “xây dựng”, “định hình” và tham gia “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện, năng lực mới của đất nước.

Điều đó đòi hỏi ngoại giao cần nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của kỷ nguyên mới.

Với tầm nhìn dài hạn cho chặng đường tới, ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò “tiên phong”, “trọng yếu, thường xuyên” trong kiến tạo hòa bình, mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế đất nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng.

TS LÊ THỊ BÌNH - Học viện Chính trị Khu vực II