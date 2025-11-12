TPHCM triển khai ứng dụng HĐND cấp xã

Ứng dụng (App) HĐND cấp xã thể hiện sự đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp, đặc biệt là việc quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định.

Ngày 12-11, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm ứng dụng điều hành kỳ họp HĐND cấp xã, phường, đặc khu (App HĐND cấp xã). Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng HĐND cấp xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, việc triển khai App HĐND cấp xã nhằm cụ thể hóa triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này thể hiện tinh thần tiên phong của TPHCM trong chuyển đổi số toàn diện hệ thống chính quyền, trong đó có HĐND các cấp.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc triển khai App HĐND cấp xã không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, mà còn là sự đột phá trong đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phục vụ tiếp xúc cử tri và các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp, đặc biệt là việc quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND theo luật định.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Phần mềm này được kỳ vọng sẽ làm hoạt động HĐND 2 cấp trên địa bàn thành phố vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, đúng với tinh thần “chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ” mà Nghị quyết 57-NQ/TW đã đề ra”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Hệ thống phần mềm được thiết kế nhằm liên thông dữ liệu giữa HĐND thành phố và HĐND cấp xã, giúp tổng hợp thông tin nhanh, chính xác, minh bạch, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, điều hành và theo dõi kết quả thực hiện nghị quyết HĐND.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các đơn vị tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống; cập nhật dữ liệu giám sát, tiếp xúc cử tri, phản ánh của người dân; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và tổ chức tập huấn.

Đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, dù là giai đoạn thử nghiệm, nhưng tất cả dữ liệu nhập trong giai đoạn này là dữ liệu thật, phục vụ công việc thật. Sau khi hoàn thiện, phần mềm này sẽ trở thành hệ thống thống nhất của toàn thành phố. Do đó, HĐND cấp xã cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4-2025, gắn với chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm. Kết quả vận hành phần mềm là một tiêu chí cụ thể trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã giai đoạn 2025–2026. Do đó, các đơn vị phải thử nghiệm với tinh thần "dùng thật, dữ liệu thật, hiệu quả thật".

“Toàn bộ dữ liệu nhập lên hệ thống sẽ liên thông trực tiếp với HĐND TPHCM. Đây là nền tảng quản trị nghị trường số thống nhất. Thành phố sẽ không triển khai lại một hệ thống khác, mà nâng cấp trực tiếp trên nền tảng này. Do đó, mọi địa phương cần triển khai nghiêm túc, chính xác, kịp thời, đảm bảo chất lượng dữ liệu ngay từ đầu”, đồng chí Võ Văn Minh lưu ý.

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, hỗ trợ hạ tầng, hướng dẫn và tổng hợp tiến độ triển khai. Thường trực HĐND các xã, phường, đặc khu cũng chủ động thực hiện đúng lộ trình, báo cáo kết quả và phản ánh khó khăn để kịp thời xử lý, đảm bảo vận hành thông suốt toàn hệ thống.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu về các chức năng cơ bản của App HĐND cấp xã, tìm hiểu cách thức sử dụng các tính năng chính trên App. Các đại biểu cũng tập huấn kỹ năng sử dụng App HĐND cấp xã, phục vụ công tác tổ chức và điều hành kỳ họp tại cấp xã.

THU HƯỜNG