Việt Nam - Jordan nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường

Chiều 12-11, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein của Vương quốc Hashemite Jordan, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein sang thăm Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 45 năm trước (1980-2025); bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Đánh giá Việt Nam và Jordan chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan. Khẳng định thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo thống nhất nhận định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước; cùng nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới. Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí cần tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Arab và ASEAN. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordan đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.

* Chiều 12-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan đầu tư tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội kiến với Quốc vương Jordan chiều 12-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein nhấn mạnh mong muốn của Jordan trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan, ngài Abdullah II Ibn Al Hussein, tại hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Jordan. Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Jordan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein ​

Nhân dịp này, qua Quốc vương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và một lần nữa gửi lời mời lãnh đạo lưỡng viện Jordan sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện giữa hai nước.

PHAN THẢO