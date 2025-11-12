Đoàn công tác TPHCM thăm các địa chỉ đỏ tại Thái Nguyên và Tuyên Quang

Trong khuôn khổ hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, ngày 12-11, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM, đến dâng hương và tham quan các địa chỉ đỏ tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đoàn đã đến dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà báo anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

﻿ Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Anh Đức dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ghi dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam vào năm 1950 - dấu mốc trọng đại khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của những người làm báo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Nơi đây, vượt qua muôn ngàn gian khổ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những nhà báo cách mạng đầu tiên đã cùng nhau khẳng định sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng: là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là tiếng nói của dân tộc và của nhân dân.

Các đại biểu dâng hương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại lễ dâng hương, đồng chí Tăng Hữu Phong bày tỏ niềm xúc động khi cùng đoàn về thăm Di tích lịch sử Quốc gia nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam. Theo đồng chí, đây là dịp để lực lượng người làm báo tiêu biểu của TPHCM tưởng nhớ, tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng và được trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm, niềm tự hào của người làm báo hôm nay.

Đoàn trao tặng đèn năng lượng mặt trời tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đó, đoàn đến thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn 1946 - 1954.

Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên). Trong không khí trang nghiêm, đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De. nh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Anh Đức thỉnh chuông bắt đầu buổi lễ dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Trần Trọng Dũng dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau đó, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi Pụ Đồn (xã Phú Đình). Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, công bố phong quân hàm Trung tướng và quân hàm Thiếu tướng cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn đến thăm di tích hầm an toàn của Trung ương Đảng thời kỳ 1953-1954 và hầm an toàn của Chính phủ thời kỳ 1953-1954.

Đoàn thăm di tích hầm an toàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng đến thăm Đình Tân Trào. Ngày 16, 17-8-1945 tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đoàn dâng hương tại Đình Tân Trào. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đình Tân Trào. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn chụp hình lưu niệm tại cây đa Tân Trào. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng ngày, đoàn đến thăm Di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (tỉnh Thái Nguyên). Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn dâng hương tại Di tích Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn làm việc tại di tích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn tham quan tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trường là nôi đào tạo thế hệ báo chí cách mạng đầu tiên, trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ nhà báo hôm nay, mai sau hành hương, tri ân, tiếp bước các thế hệ nhà báo cách mạng.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT