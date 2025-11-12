Tri ân các thế hệ cán bộ Mặt trận nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Hoạt động thể hiện sự trân trọng của Ủy ban MTTQ TPHCM đối với các thế hệ cán bộ Mặt trận đã góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua nhiều thời kỳ.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thăm và tặng quà bà Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)

Ngày 12-11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, tặng quà ông Tạ Văn Sinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)

Đoàn đến thăm, chúc sức khỏe những cán bộ Mặt trận từng có nhiều đóng góp cho công tác đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển của địa phương qua các thời kỳ, gồm các đồng chí: Phạm Thị Sơn, Trần Văn Thức, Trương Thị Chi, Tạ Văn Sinh, Bùi Thanh Nghĩa và Phạm Hòa.

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ, đây là dịp để thế hệ hôm nay tri ân, học hỏi và tiếp nối những giá trị quý báu mà các thế hệ cán bộ Mặt trận đi trước đã dày công vun đắp.

Chuyến thăm diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần gắn bó của đội ngũ cán bộ Mặt trận các thế hệ.

