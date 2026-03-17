Khẩn trương đánh giá phân cấp, phân quyền của các bộ, ngành đối với địa phương

Chiều 17-3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Bộ Nội vụ giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, với trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các lĩnh vực quản lý của bộ đều là những vấn đề lớn, có tác động sâu rộng đến xã hội; nếu chậm trễ, thiếu tập trung hoặc không bảo đảm chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Đặc biệt, các lĩnh vực như thị trường lao động (liên quan đến hơn 93 triệu người dân) hay chính sách đối với người có công đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng; nếu không làm tốt sẽ khó đạt các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu; phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát yêu cầu phát triển mới của đất nước. Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, nhất là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, bộ cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ và thành viên Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-3; rà soát toàn bộ các kết luận của Bộ Chính trị từ tháng 7-2025 đến nay, xác định rõ các nhiệm vụ tồn đọng để tập trung xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, ngành đối với chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, những nội dung địa phương không thực hiện hiệu quả thì xem xét điều chỉnh; nội dung còn vướng mắc phải được hướng dẫn cụ thể, rõ quy trình để địa phương triển khai.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ cần rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị định các lĩnh vực liên quan công chức, viên chức; việc làm; tổ chức bộ máy; biên chế, chính quyền địa phương; lao động - tiền lương.

Về biên chế, phải điều hòa, phân bổ hợp lý giữa các địa phương, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm phù hợp định mức và yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, xử lý linh hoạt, phù hợp thực tiễn tài sản công, cơ sở vật chất dôi dư...

Bộ tập trung cao độ cho công tác xây dựng thể chế. Các dự án luật cần tích hợp đầy đủ nội dung liên quan phân cấp, phân quyền; những quy định không còn phù hợp phải kịp thời sửa đổi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với tư duy đổi mới, huy động sự tham gia của toàn xã hội; khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan Pháp lệnh Người có công để kịp trình cấp có thẩm quyền.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2026, bộ được giao khối lượng nhiệm vụ rất lớn với 96 nhiệm vụ. trong đó, có 2 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 41 nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng; 23 nhiệm vụ bổ sung và 30 nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền. Đáng chú ý, công tác xây dựng thể chế chiếm tỷ trọng rất lớn, với 32 văn bản gồm luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định và 46 thông tư theo thẩm quyền. Tính từ đầu năm đến nay, bộ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trình 1 dự án luật, ban hành nhiều nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư...

