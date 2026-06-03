Ê-kíp thực hiện MV của Sơn Tùng xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang

Sau khi bị tố "tham khảo không xin phép" ý tưởng bối cảnh mỹ thuật từ tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang, sáng 3-6, Microwave Soups - đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV Come my way của Sơn Tùng M-TP, đã lên tiếng xin lỗi.

Trước đó, ngày 2-6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên mạng xã hội liên quan đến MV Come my way, với các nghi vấn về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ, 2017) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, với một bối cảnh xuất hiện ở khoảng phút 3:55 trong MV.

Grapevine cũng công bố nội dung trao đổi qua email giữa nghệ sĩ Lê Giang và ê-kíp thực hiện dự án. Trong đó, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về nguồn gốc ý tưởng bối cảnh, set quay khi có một số điểm tương đồng với tác phẩm của cô.

Từ trái qua: bối cảnh trong MV "Come my way" và tác phẩm "Vestige of the Land" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang

Trong bài xin lỗi vào sáng 3-6, gửi đến nghệ sĩ thị giác Lê Giang, Microwave Soups - đơn vị chịu trách nhiệm về quá trình phát triển hình ảnh cho MV, thừa nhận, đơn vị đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Vestige of the Land mà chưa có sự cho phép hay trao đổi, xin ý kiến trước với nữ nghệ sĩ Lê Giang.

Đại diện Microwave Soups nhận trách nhiệm về sự thiếu chặt chẽ và chưa đủ chu đáo trong quy trình làm việc.

Set quay trong MV bị tố chiếm dụng nghệ thuật. Ảnh: Microwave Soups

Microwave Soups cũng xác nhận, đại diện đơn vị và Antiantiart đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang để trực tiếp xin lỗi và các bên hiện đang tiếp tục trao đổi để tìm hướng giải quyết. Microwave Soups cũng xin lỗi Công ty M-TP Entertainment, Antiantiart vì vụ việc gây ảnh hưởng tới sản phẩm chung.

Vụ việc lần này của Microwave Soups tiếp tục là bài học lớn đối với các đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh trong việc quản lý nguồn tham khảo, kiểm duyệt sản phẩm, đặc biệt là việc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

TIỂU TÂN