Noo Phước Thịnh làm mới mình trong EP “Nhấc máy”

Ngày 2-6, Noo Phước Thịnh giới thiệu EP " Nhấc máy" (đĩa nhạc mở rộng). Trong sản phẩm mới, anh kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ: nhóm nhà sản xuất DTAP, Chi Pu, 52HZ, MiQ, Soulient.

Chi Pu, DTAP kết hợp trong dự án mới của Noo Phước Thịnh

Dự án đánh dấu việc trở lại với các sản phẩm âm nhạc cá nhân của Noo Phước Thịnh, sau thời gian dài tập trung biểu diễn. Lần phát hành EP gần nhất của anh đã cách đây 10 năm.

EP Nhấc Máy gồm 3 ca khúc chính Nhấc máy, Cuộc gọi cuối, Gọi cho anh cùng 1 bản Prologue đóng vai trò mở đầu, giới thiệu câu chuyện tổng thể. Các ca khúc được sáng tác bởi MiQ và Soulient - 2 thành viên của Catchellers. Phần sản xuất âm nhạc do DTAP phụ trách.

3 ca khúc chính trong EP thuộc 3 màu sắc âm nhạc khác nhau. Nếu Nhấc máy gây ấn tượng với chất liệu Pop R&B hiện đại, bắt tai, thì Cuộc gọi cuối mang màu sắc ballad sâu lắng. Trong khi đó, Gọi cho anh tạo bất ngờ với tinh thần rock giàu năng lượng.

Noo Phước Thịnh kết hợp Chi Pu trong EP mới

Một trong những bất ngờ của EP là sự góp mặt của Chi Pu với vai trò nữ chính xuyên suốt 3 MV. Đây là lần hiếm hoi cô nhận lời đóng MV dự án âm nhạc.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: “Sau nhiều năm loay hoay với con đường âm nhạc cùng những biến cố cá nhân, tôi trở lại và tin âm nhạc không có giới hạn. Hành trình thực hiện dự án nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi, mang đến cho tôi những trải nghiệm sáng tạo mới mẻ dù đã hoạt động gần 2 thập niên trong lĩnh vực âm nhạc".

Cùng với EP mới, Noo Phước Thịnh lần đầu tiên giới thiệu dòng merchandise (vật phẩm dành cho người hâm mộ), mang tên Noo Series 01: First Call Collection. Anh cũng sẽ tổ chức 2 buổi công chiếu MV, giao lưu trực tiếp tại Hà Nội và TPHCM dành cho 500 khán giả.

TIỂU TÂN