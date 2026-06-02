Văn hóa

Giải trí

Quang Tuấn nối dài mối duyên với phim kinh dị

SGGPO

Nam diễn viên 8X tiếp tục được giao đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm kinh dị mới nhất của đạo diễn Hải Bùi - Quỷ bắt hồn.

Teaser trailer phim Quỷ bắt hồn. Video: ĐPCC

Những thông tin đầu tiên về dự án, gồm teaser poster và teaser trailer phim vừa được nhà sản xuất hé lộ chiều 2-6.

quy bat hon 1.jpg
Teaser poster phim Quỷ bắt hồn. Ảnh: ĐPCC

Hiện, phía nhà sản xuất chưa tiết lộ cụ thể về vai diễn của Quang Tuấn trong phim cũng như nội dung phim.

quy bat hon 2.jpg
Những hình ảnh trong teaser trailer phim. Ảnh: ĐPCC

Ngoài nhân vật của Quang Tuấn, teaser trailer Quỷ bắt hồn cũng hé lộ dàn diễn viên tham gia trong phim gồm: Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Quốc Tân, bé Gia Phong, bé Huy Anh, bé Minh Anh, Ngân Quỳnh, Sỹ Toàn…

Phim thuộc thể loại kinh dị, hành động dự kiến ra rạp vào ngày 10-7 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Quỷ bắt hồn là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Hải Bùi – người được biết đến với thế mạnh của một đạo diễn võ thuật, từng tham gia bộ phim Lửa phật. Tác phẩm gần nhất của anh là Tìm xác: Ma không đầu.

Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

quang tuấn phim kinh dị ông hoàng phim kinh dị quỷ bắt hồn hải bùi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn