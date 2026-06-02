Quang Tuấn nối dài mối duyên với phim kinh dị

Nam diễn viên 8X tiếp tục được giao đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm kinh dị mới nhất của đạo diễn Hải Bùi - Quỷ bắt hồn .

Những thông tin đầu tiên về dự án, gồm teaser poster và teaser trailer phim vừa được nhà sản xuất hé lộ chiều 2-6.

Hiện, phía nhà sản xuất chưa tiết lộ cụ thể về vai diễn của Quang Tuấn trong phim cũng như nội dung phim.

Ngoài nhân vật của Quang Tuấn, teaser trailer Quỷ bắt hồn cũng hé lộ dàn diễn viên tham gia trong phim gồm: Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Quốc Tân, bé Gia Phong, bé Huy Anh, bé Minh Anh, Ngân Quỳnh, Sỹ Toàn…

Phim thuộc thể loại kinh dị, hành động dự kiến ra rạp vào ngày 10-7 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Quỷ bắt hồn là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Hải Bùi – người được biết đến với thế mạnh của một đạo diễn võ thuật, từng tham gia bộ phim Lửa phật. Tác phẩm gần nhất của anh là Tìm xác: Ma không đầu.

