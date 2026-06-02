9 nghệ sĩ hội tụ trong đại nhạc hội SAO Concert - The Stardom Journey

Sau đêm mở màn trong tháng 4, đại nhạc hội " SAO Concert - The Stardom Journey" sẽ bước vào đêm thứ hai với sự tham gia của 9 nghệ sĩ trẻ tài năng.

SAO Concert - The Stardom Journey đêm thứ hai với chủ đề Trạm Sao 2: Không giới hạn sẽ diễn ra tối 11-7 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (số 1, đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM). Chuỗi đại nhạc hội được sản xuất bởi ISE Communications, với phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm cùng Màu Nước Band.

Trạm Sao 2: Không giới hạn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Mono, Phùng Khánh Linh, Grey D, Vương Bình, Captain Boy, Jey B, Orange. Đêm nhạc hứa hẹn đón chào khoảng 8.000 khán giả.

Theo nhà sản xuất, chương trình sắp tới có sự mở rộng về quy mô, mức độ đầu tư; sự thể nghiệm mới của các ca sĩ trong cách hát, trình diễn… Đặc biệt, hình thức hát live cùng ban nhạc tiếp tục được duy trì như một giá trị cốt lõi, mang đến không gian biểu diễn mà nghệ sĩ có thể thể hiện rõ cá tính âm nhạc, chiều sâu cảm xúc thông qua những bản phối được xây dựng riêng. Đây là một hình thức trình diễn đòi hỏi nhiều hơn ở nghệ sĩ về bản lĩnh sân khấu, khả năng làm chủ cảm xúc và nội lực âm nhạc.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý của đêm nhạc là hệ thống ánh sáng khi chương trình chính thức hợp tác cùng đội ngũ Gumpa Wong - đơn vị đạo diễn ánh sáng từ Thái Lan (được nhiều khán giả gọi "thần đèn Thái Lan").

TIỂU TÂN