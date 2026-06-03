TPHCM cần nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật đáp ứng công nghiệp văn hóa

Sáng 3-6, Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức tọa đàm khoa học về nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật, nhằm nhận diện yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập.

Tiến sĩ - NSƯT - đạo diễn Hoàng Duẩn báo cáo đề dẫn tọa đàm "Nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa". Ảnh: THÚY BÌNH

Tọa đàm có sự tham dự của các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn chiến lược; đại diện Sở VH-TT TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế số Việt Nam; giảng viên các trường đại học; đạo diễn, nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật; đại diện các công ty, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TPHCM.

PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng chia sẻ về yêu cầu đối với đội ngũ quản lý nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp 38 bài tham luận và hơn 10 ý kiến xoay quanh vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật hiện nay.

ThS. Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM, trao đổi tại tạo đàm. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo các đại biểu, Việt Nam nói chung, khu vực miền Nam nói riêng, đặc biệt là TPHCM - trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước - đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật. Thực tế này đặt ra yêu cầu các chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa cần đổi mới theo hướng sát nhu cầu thực tiễn, bảo đảm sau khi tốt nghiệp, nhân sự quản lý văn hóa có thể tham gia hiệu quả vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Đạo diễn Lê Việt, Giám đốc chiến lược Ủy ban Nghệ thuật châu Á tại Việt Nam, chia sẻ về kiến thức, năng lực cần có của đội ngũ quản lý nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều vấn đề cốt lõi như: nhận diện bối cảnh, xu hướng và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật gắn với công nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập; làm rõ những năng lực cần có của đội ngũ này trong kết nối nghệ sĩ, tác phẩm, công chúng, thiết chế văn hóa, thị trường, doanh nghiệp sáng tạo và chính sách công; đề xuất định hướng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản lý nghệ thuật trong thời gian tới.

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