Câu chuyện là cốt lõi để có tác phẩm điện ảnh hay

Sáng 3-6, tại Đài truyền hình TPHCM diễn ra tọa đàm "Ống kính sáng tạo, thành phố lên hình". Đây là sự kiện trong khuôn khổ LHP ngắn TPHCM lần 2 - năm 2026.

Tọa đàm có sự tham gia của đạo diễn, NSƯT Bùi Vi Nghi, Trưởng phòng phát triển nội dung (Hãng phim truyền hình TPHCM - TFS), DOP (đạo diễn hình ảnh) Nguyễn Phan Linh Đan, đạo diễn trẻ Lê Chi Na.

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm. Ảnh: V.HÀ

Tại sự kiện, các khách mời chia sẻ các chủ đề: làm thế nào để tạo nên một tác phẩm thu hút khán giả, áp lực của các nhà làm phim trong thời đại số, tác động của danh hiệu Thành phố điện ảnh đến các nhà làm phim trẻ, ý nghĩa của sự kiện như LHP ngắn thành phố...

NSƯT Bùi Vi Nghi. Ảnh: V.HÀ

Về những áp lực của các nhà làm phim ngắn hiện đang đối diện, các đại biểu cho rằng áp lực lớn nhất đến từ các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bài toán về "quy tắc 3 giây" được hình thành từ thói quen xem trên mạng xã hội cũng được các khách mời bàn tán sôi nổi.

Tuy nhiên, các khách mời đều khẳng định rằng 3 giây chỉ là cái nhìn đầu tiên, là sự tò mò để giữ chân khán giả. Để người xem đi đến giây cuối cùng và thực sự ghi nhớ, yếu tố quyết định vẫn phải là cảm xúc chân thật và một cốt truyện có chiều sâu.

DOP Nguyễn Phan Linh Đan. Ảnh: V.HÀ

Đạo diễn trẻ Lê Chi Na chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: V.HÀ

Một chủ đề cũng nhận được nhiều thảo luận, đó là những thuận lợi và cơ hội cho các nhà làm phim trẻ sau khi TPHCM được công nhận là Thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.

Theo DOP Linh Đan, một trong những tác động tích cực nhất đó là các nhà làm phim sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của thành phố để thuận lợi quay phim tại nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, với những sự kiện như LHP ngắn thành phố sẽ tạo nền tảng cho các bạn trẻ đến và gặp nhau từ đó có thể kết nối, hợp sức để cùng nhau làm phim.

Còn theo đạo diễn Lê Chi Na, danh hiệu thành phố điện ảnh mang đến cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư phát triển để sáng tạo, góp phần mở rộng cộng đồng làm phim.

LHP ngắn TPHCM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-6 với nhiều hoạt động: triển lãm và trình chiếu các phim ngắn; tọa đàm chuyên đề về phim ngắn, mô hình kết nối dự án và các hoạt động hỗ trợ phát triển tài năng trẻ; ươm mầm tài năng điện ảnh (HCMC Short Form Film Lab - SFFL) thông qua các buổi master class, tư vấn và thuyết trình dự án; kết nối, giới thiệu các tác phẩm và dự án tiêu biểu tham dự các LHP trong nước và quốc tế; cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục và tập huấn ứng dụng AI trong làm phim; chương trình điện ảnh trong học đường; hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh... Trong khuôn khổ sự kiện sẽ ra mắt bộ nhận diện “Thành phố điện ảnh”. Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải LHP ngắn TPHCM 2026 được tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

VĂN TUẤN