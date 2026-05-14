- Tui nghĩ sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ chế ra cái gọi là “máy bơm sách” - như bơm xăng ấy, có cái ống như tai nghe của bác sĩ, áp vòi vào đầu, bấm nút là xong.

- Hay quá, khỏi lật trang, khỏi động não!

- Nghe vui vậy thôi, chứ số liệu thật mới đáng lo. Tỷ lệ đọc sách in ở Mỹ giảm từ 72% năm 2011 xuống 64% năm 2025. Riêng học sinh lớp 8, điểm đọc hiểu vừa chạm mức thấp nhất trong hơn 30 năm.

- Thì nhu cầu thời đại mà: video ngắn, podcast, AI tóm tắt đủ thứ, ai còn ngồi đọc cả cuốn sách.

- Mà đọc sách đòi hỏi tập trung, suy nghĩ - hai thứ đang dần thành xa xỉ.

- Ừ, não người giờ như cái điện thoại hết pin liên tục, cứ cần sạc nhanh, không quen sạc chậm mà đầy lâu.

- Đúng vậy, nên mới cần cái máy bơm sách đó! Chỉ mong người ta còn chịu “bơm” đủ nội dung, chứ không chỉ xài bản tóm tắt 5 dòng rồi tưởng mình đã đọc sách.

THẢO AN

