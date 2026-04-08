Phường Tân Thuận (TPHCM) đã rà soát và có phương án xem xét giới thiệu người hoạt động không chuyên trách tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngày 8-4, đoàn công tác số 3 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã khảo sát tại phường Tân Thuận.

Nội dung khảo sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tình hình người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng bộ phường Tân Thuận có 108 tổ chức cơ sở đảng với 3.167 đảng viên, trong đó có 1.066 đảng viên trong doanh nghiệp. Toàn phường có 336 người hoạt động không chuyên trách.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Tân Thuận cho biết, lực lượng không chuyên trách hiện chiếm hơn 30% so với số công chức toàn phường và đang đảm nhiệm nhiều phần việc quan trọng. Việc đội ngũ này kết thúc hoạt động từ ngày 31-5 được dự báo sẽ tạo áp lực lớn đối với cán bộ, công chức còn lại.

Phường Tân Thuận kiến nghị thành phố có lộ trình khi kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách; có cơ chế xem xét tuyển dụng lại đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời quan tâm điều chỉnh chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phạm Thành Kiên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của phường Tân Thuận trong rà soát, đề xuất sắp xếp công việc, nhất là đối với người hoạt động không chuyên trách. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu các phương án sắp xếp cho đội ngũ này giai đoạn trước mắt; tổng hợp, đề xuất với Sở Nội vụ để tham mưu, báo cáo.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm sắp xếp tổ chức bộ máy đi đôi với ổn định hoạt động ở cơ sở.

Trao đổi tại buổi khảo sát, đại diện Sở Nội vụ cho biết, đơn vị đang tham mưu, trình UBND TPHCM lộ trình tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức theo Nghị định 170 của Chính phủ. Tuy nhiên, do điều kiện tiếp nhận phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, nên dù nhu cầu đăng ký lớn, số hồ sơ đủ điều kiện hiện chưa nhiều. Sở Nội vụ sẽ tham mưu thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã rà soát hồ sơ, bởi đây là cấp nắm rõ quá trình công tác, năng lực của từng trường hợp. Sở cũng sẽ đồng thời nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho đội ngũ này trong thời gian tới.

THU HOÀI