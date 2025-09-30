Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ

Sau 13 giờ càn quét qua các tỉnh Bắc miền Trung, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Bão vừa tan, thì hoàn lưu bão đã gây mưa lớn đến rất lớn từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt. Người dân ở các địa phương này đang phải chịu cảnh “bão vùi, lũ dập”. Ngay trong ngày 29-9, các địa phương đã huy động tổng lực khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.

Bão đã thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nửa đêm 28 đến sáng 29-9, bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ, gây mưa to gió lớn trên diện rộng. Thời điểm đổ bộ, bão giảm còn cấp 9, giật cấp 11, tâm bão nằm ở tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Từ sáng đến trưa 29-9, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to gió lớn từ Bắc Trung bộ ra tới Hà Nội và nhiều tỉnh ở khu vực Tây Bắc bộ. Chiều 29-9, bão đã đi sâu sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Nhiều xóm làng ở xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước. Ảnh: DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG

Trao đổi với báo chí ngày 29-9, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, mặc dù bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Trung Lào nhưng mưa rất lớn do hoàn lưu sau bão kéo dài ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ trong nhiều ngày tới. Chiều 29-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã liên tục phát bản tin cảnh báo nước lũ lên nhanh ở thượng nguồn sông Đà và cảnh báo mực nước lũ sắp xuất hiện trên sông Cửu Long. Thông tin từ tỉnh Lào Cai cũng cho biết, ngày 29-9, mực nước thượng lưu sông Hồng đã lên do nước mưa từ các sông suối đổ về.

Tan hoang sau bão

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại Trường Mầm non Thịnh Lộc, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong sáng 29-9, toàn bộ mái tôn của 2 dãy nhà học 2 tầng bị cuốn bay, mái che, cửa sổ, bảng biểu và đồ dùng học tập ngoài trời bị phá hỏng, cây xanh trong khuôn viên bị gãy đổ, cảnh tượng tan hoang. Cô Nguyễn Thị Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thịnh Lộc, cho biết, trước đó, ảnh hưởng từ bão số 5 đã gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng chưa kịp khắc phục xong thì nay tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề hơn, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Lự (trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bên ngôi nhà bị đổ nát

Trong khi đó, ngôi nhà của ông Nguyễn Quốc Lự (thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị sập tường gạch, bay mái ngói, mái che trong nhà nước mưa ướt sũng. Do chưa có điều kiện khắc phục, ông phải dùng bạt tạm để che chắn, sinh hoạt tạm bợ sau bão. Trường hợp của gia đình ông Lự cũng là hoàn cảnh của hàng ngàn hộ gia đình ở Hà Tĩnh đang phải gánh chịu.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1 người chết, 9 người bị thương; 42.963 nhà ở bị hư hỏng; 987ha hoa màu bị đổ ngã, 158ha thủy sản bị ngập và 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Toàn tỉnh có 1.151 cột điện đổ gãy, 167 điểm trường, 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo khắc phục nhanh nhất có thể tại các cơ sở giáo dục để việc học tập của các em không bị gián đoạn.

Tại xã Hoằng Phú (tỉnh Thanh Hóa), rạng sáng 29-9, một trận lốc xoáy cực lớn quét qua khiến địa phương khiến hàng chục ngôi nhà, xưởng sấy hấp lúa bị hư hỏng nặng, cây cối, cột điện đổ ngổn ngang. Lốc xoáy đã khiến nhà ông Lê Văn Lương (thôn Phú Khê) bị sập, 4 người mắc kẹt bên trong. Tại xã Hoằng Giang, lốc xoáy đã làm 2 người bị thương, 261 căn nhà bị hư hỏng, trường học bị bay mái tôn, sập cổng.

Ngày 29-9, Bộ Y tế có công điện gửi các sở y tế: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên… và các đơn vị thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn...

Ngay sau khi bão đi qua, quân dân ở Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) từ hầm trú ẩn trở về nhà. Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ cho biết, dù bảo đảm an toàn về con người, nhưng bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại về cây xanh, nhà ở, lán trại, công trình trên đảo. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, bão số 10 đã khiến bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lở với chiều dài khoảng 30 - 40m, ăn sâu vào đất liền 6 - 7m...

Rạng sáng 29-9, mưa lớn đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại thôn Ga’nil (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), với chiều dài hơn 100m, chiều ngang trên 150m. Đất đá từ taluy sườn núi đổ xuống làm hư hại nhiều công trình phụ, nhà bếp, vùi lấp đất sản xuất và tài sản của 3 hộ dân. Ngay sau sự cố, chính quyền xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng xung kích phối hợp với người dân thôn Ga’nil khẩn trương sơ tán các hộ đến nơi an toàn.

Lũ dâng cao, chia cắt nhiều nơi

Chiều 29-9, địa bàn tỉnh Nghệ An mưa rất lớn. Tại xã Lam Thành, nhiều xóm ngập sâu trong nước. Người dân phải dùng các loại thuyền nhỏ đưa xe máy, đồ điện… lên phía trên đê Tả Lam đề phòng nước tiếp tục dâng cao. Ông Trần Xuân Quân ở xóm Hưng Lợi 2 (xã Lam Thành) không giấu nổi vẻ mệt mỏi, cho biết đây là cơn bão mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão số 5 và rất lạ.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) sơ tán khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm

Bình thường sau bão mới mưa lớn gây ngập lụt. Nhưng lần này bão vào là mưa lớn theo luôn khiến nước sông Lam lên nhanh gây ngập toàn vùng. Tại xã Tiền Phong, các bản Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Xã Thông Thụ và xã Quỳ Châu cũng có 16 bản bị chia cắt do các cầu tràn bị ngập sâu không thể qua lại. Quốc lộ 7A - tuyến đường huyết mạch lên các xã phía Tây Nam Nghệ An hiện tê liệt do nước ngập sâu đoạn qua xã Tam Quang.

Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều bản làng tại địa bàn các xã Như Thanh, Bát Mọt, Thường Xuân… bị ngập sâu, chia cắt. Nhiều tuyến đường lên các xã miền Tây như Na Mèo, Thạch Lập, Thiên Phủ… không thể lưu thông do ngập và sạt lở. Cầu Sơn Thủy và cầu Quan Hóa bị hư hỏng, sụt lún khiến giao thông qua quốc lộ 16 và 217 hết sức khó khăn.

Lốc xoáy quét qua địa bàn xã Hoằng Phú (tỉnh Thanh Hóa) gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Duy Cường

Trong ngày 29-9, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn đến rất lớn đã khiến một số địa bàn miền núi của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Đặc biệt, tại một số khu vực thấp trũng ở xã Hương Sơn, xã Sơn Giang, đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập lụt sâu, chia cắt. Tính đến 10 giờ ngày 29-9, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 523 hộ dân bị ngập; 2.742 hộ với 6.631 người bị cô lập và 168 tuyến đường có tổng chiều dài 136km bị ngập sâu, giao thông ách tắc.

Nỗ lực tìm kiếm 9 ngư dân mất tích

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lúc 23 giờ 30 phút ngày 28-9, hai tàu cá số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại bờ Bắc sông Gianh (tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị) bất ngờ đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn. 4 thuyền viên bơi vào bờ an toàn, còn 9 người mất tích.

Ngay sau sự cố, ba tổ tuần tra với 50 cán bộ, chiến sĩ được triển khai dọc sông Gianh và ven biển để tìm kiếm. Trong chiều 29-9, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác tìm kiếm các ngư dân bị nạn. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là quân sự, công an, biên phòng và ngư dân, nhất là những ngư dân có kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Quân khu 4 và Cục cứu hộ cứu nạn hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện để phối hợp với tỉnh mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên biển lẫn trên không.

Ngày 29-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ký công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất... Sáng 29-9, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các ban ngành và địa phương về cơn bão số 10. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, với nhà cửa tốc mái, hư hỏng liên quan đến các hộ chính sách, cơ sở giáo dục, y tế, công sở, các địa phương phải khẩn trương phân công lực lượng hỗ trợ khắc phục, đồng thời có ngay giải pháp về vật chất, tài chính để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo báo cáo sơ bộ của Bộ NN-MT, tính đến 15 giờ ngày 29-9, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương. Bão làm khoảng 44.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái và gần 6.000ha lúa và hoa màu cùng 1.338ha thủy sản bị thiệt hại. Tại khu vực Bắc Trung bộ, hàng chục tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt. Nhiều địa bàn tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa mất điện diện rộng. Trưa 29-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra công điện chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy của hồ Hòa Bình từ 20 giờ ngày 29-9. Đến tối 29-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có công điện chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy của hồ Tuyên Quang từ 20 giờ cùng ngày. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, sau khi mở 2 cửa xả thủy điện, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có thể lên nhẹ trong vài ngày tới.

NHÓM PV