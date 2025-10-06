Bão Matmo đổ bộ, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4

Theo Tân Hoa xã, sau khi đổ bộ, bão Matmo suy yếu do ma sát địa hình và mất nguồn năng lượng từ biển. Ủy ban Quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã cử các đoàn công tác tới các địa phương bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc phối hợp với Cục Dự trữ chiến lược và lương thực quốc gia đã điều động 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai tới các tỉnh bị ảnh hưởng, bao gồm giường gấp, thảm chống ẩm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình. Cụ thể, Quảng Đông và Hải Nam nhận 20.000 suất, Quảng Tây nhận 10.000 suất.
Cùng ngày, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ khẩn 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28,15 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác phục hồi tại Quảng Đông và Hải Nam. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để khôi phục hạ tầng thiết yếu và các công trình công cộng như đường sá, cầu cống, kè bờ, trường học và bệnh viện, góp phần sớm ổn định đời sống người dân và sản xuất.
Theo báo cáo của chính quyền địa phương, khoảng 347.000 người dân tại hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã được sơ tán đến nơi an toàn.