Thế giới

Bão Matmo đổ bộ, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4

SGGPO

Ngày 5-10, bão Matmo đã đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam, buộc chính quyền nước này phải kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để cứu trợ thiên tai.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: XINHUA
Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo Tân Hoa xã, sau khi đổ bộ, bão Matmo suy yếu do ma sát địa hình và mất nguồn năng lượng từ biển. Ủy ban Quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã cử các đoàn công tác tới các địa phương bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam tại Trung Quốc. Video: XINHUA

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc phối hợp với Cục Dự trữ chiến lược và lương thực quốc gia đã điều động 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai tới các tỉnh bị ảnh hưởng, bao gồm giường gấp, thảm chống ẩm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình. Cụ thể, Quảng Đông và Hải Nam nhận 20.000 suất, Quảng Tây nhận 10.000 suất.

2.jpeg
Một cửa hàng tại tỉnh Quảng Đông gia cố lại cửa để giảm thiệt hại từ bão Matmo. Ảnh:XINHUA

Cùng ngày, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ khẩn 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28,15 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác phục hồi tại Quảng Đông và Hải Nam. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để khôi phục hạ tầng thiết yếu và các công trình công cộng như đường sá, cầu cống, kè bờ, trường học và bệnh viện, góp phần sớm ổn định đời sống người dân và sản xuất.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, khoảng 347.000 người dân tại hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Bão Matmo Matmo Hải Nam Đảo Hải Nam Quảng Đông Quảng Tây sơ tán

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn