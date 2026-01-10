Khánh thành 3 căn nhà cuối cùng thuộc Chiến dịch Quang Trung ở Huế

Sáng 10-1, UBND TP Huế tổ chức khánh thành và bàn giao 3 ngôi nhà xây mới dành cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp, ông Nguyễn Viết Lượng và ông Trần Văn Viến ở xã Khe Tre.

Đây là 3 căn nhà cuối cùng trong tổng số 45 căn nhà do các lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung ở TP Huế xây mới và sửa chữa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa do lũ dữ gây ra hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025, tại xã Lộc An và xã Khe Tre. Trong đó, căn nhà của ông Trần Văn Viến, ở xã Khe Tre do quân đội thực hiện đã bàn giao trước đó cho gia đình cũng được tổ chức khánh thành vào sáng nay.

Khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng ở xã Khe Tre

Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp, ông Nguyễn Viết Lượng khoảng 300 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an TP Huế đóng góp, 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Công an TP Huế và các đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn đã trao tặng các gia đình nhận nhà mới những đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Trao tặng quà tại lễ khánh thành và bàn giao 2 ngôi nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng ở xã Khe Tre

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế chia sẻ, bên cạnh việc xây dựng mới các căn nhà bị sập đổ hoàn toàn ở Khe Tre, Công an các phường, xã còn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa chữa 40 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngay sau khi Báo SGGP ngày 5-11-2025 đăng bài “Tan hoang bên thác Trượt”, Câu lạc bộ IT Golf HCM đã liên hệ hỗ trợ người dân vùng lũ thông qua Báo SGGP với số tiền 100 triệu đồng. Phóng viên thường trú của báo tại TP Huế đã trực tiếp trao 10 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn (trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng) và 5 triệu đồng cho các hộ có nhà bị thiệt hại 50%-60% tại xã Khe Tre. Phần còn lại được phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ trao cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ ở khu vực Cồn Hến.

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ các hộ dân có nhà sập và hư hỏng do lũ dữ ở xã Khe Tre

VĂN THẮNG