Bắt 2 đối tượng cướp giật điện thoại ở Đồng Tháp, trốn tại Tây Ninh

Ngày 28-11, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng gồm Phạm Đức Thiện (26 tuổi, ngụ tại TPHCM) và Đinh Văn Cường (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng bị bắt giữ

Đây là 2 đối tượng được xác định thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 23-11, Thiện và Cường thấy một người đang điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 866 (xã Châu Thành, Đồng Tháp) liền áp sát, giật chiếc điện thoại mang nhãn hiệu iPhone rồi bỏ chạy sang địa bàn xã Tân Thạnh, Tây Ninh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã bố trí chốt chặn và triển khai tổ tuần tra.

Đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh – Thạnh Hóa, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng liền tiến hành vây bắt, nhanh chóng khống chế tại chỗ một người. Đối tượng còn lại bỏ xe mô tô chạy trốn nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, Công an xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục bàn giao Thiện và Cường cho cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định

QUANG VINH